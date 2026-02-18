La durísima sanción a Matías Almeyda y la decisión del Sevilla sobre su futuro: cuántos partidos se pierde

Matías Almeyda - Sevilla Matías Almeyda tuvo un cruce de palabras con el árbitro del partido.

Matías Almeyda recibió una sanción ejemplificadora

El entrenador argentino recibió la tarjeta roja cuando faltaban cinco minutos para la finalización del encuentro y el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol tomó una decisión tajante en cuanto a la sanción que recibirá Matías Almeyda y decidieron que sea ejemplificadora.

Parte del informe del árbitro español expresa: "En el minuto 85 el técnico Almeyda, Matías Jesús, fue expulsado por el siguiente motivo: por protestar una de mis decisiones de manera ostensible, realizando gritos y gestos de desaprobación hacia mi persona, habiendo sido advertido escasos minutos antes por el asistente nº1 para que recondujera tanto su actitud como la conducta general de su banquillo".

Fue así que el técnico del Sevilla recibió una sanción de 7 partidos, la mayor penalización para un entrenador de fútbol de LaLiga en los últimos 5 años:

2 partidos por protestas al árbitro.

1 partido por no dirigirse al vestuario tras ser expulsado.

3 por actitudes de menosprecio o desconsideración reiteradas hacia los árbitros y uno por conducta contraria al buen orden.

La postura del Sevilla frente a la sanción a Matías Almeyda

El Sevilla realizó un comunicado tras conocer la sanción a Matías Almeyda manifestando su total apoyo al entrenador ante un "castigo que considera excesivo", además de compartir "el arrepentimiento y las disculpas expresadas por el mismo".

Además, no se quedarán con los brazos cruzados al advertir que "el departamento jurídico del club agotará todas las vías disponibles para recurrir la que considera una sanción excesiva tanto en la cuantía de partidos impuestos como en la caracterización de los hechos".

Para finalizar, expresaron que el Sevilla "respeta las instancias jurídicas deportivas y sus decisiones, pero que hará uso de todas sus herramientas para defender sus legítimos derechos y los de su entrenador".

Cuántos partidos se perderá Matías Almeyda

Al recibir 7 partidos, el entrenador argentino se perderá los encuentros contra:

Getafe.

Real Betis.

Rayo Vallecano.

Barcelona.

Valencia.

Real Oviedo.

Atlético de Madrid.

De esta manera, Matías Almeyda volverá a dirigir en el fin de semana del 26 de abril en la fecha 32 de LaLiga, frente a Osasuna.