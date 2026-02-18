Esta es la película de acción que lidera el ranking de taquillas y de las más vistas

Depredador: Badlands,protagonizada por Elle Fanning y Dimitrius Schuster-Koloamatangi, está ambientada en el futuro en un planeta remoto, donde un joven Predator (Schuster-Koloamatangi), rechazado por su clan, encuentra un aliado inesperadoen Thia (Fanning) y emprende un peligroso viaje en busca del adversario definitivo.

Disney Plus: de qué trata la película Depredador: Badlands

Este próximo capítulo de la saga de Depredador se desarrollará en un contexto futurista, lo que promete ofrecer un enfoque fresco y emocionante a la narrativa. En esta entrega, la historia se centrará en una protagonista femenina, quien se verá obligada a enfrentarse a los temibles cazadores alienígenas que han aterrorizado a la humanidad a lo largo de la franquicia.

El filme no solo explorará su lucha por sobrevivir, sino también su ingenio y determinación frente a adversidades aparentemente insuperables. Con un enfoque renovado en la representación femenina y una trama que combina acción intensa con elementos de ciencia ficción, la película busca atraer tanto a los fans de larga data de la serie como a nuevas audiencias.

Disney Plus: reparto de la película Depredador: Badlands

Elle Fanning

Dimitrius Schuster-Koloamatangi

Tráiler de la película Depredador: Badlands