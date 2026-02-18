Hace poco desembarcó en la plataforma de Netflix la serie italiana Motorvalley, un drama intenso con una estética elegante y un reparto interesante. Es una imperdible chance para gozar con una historia de adrenalina pura y mucha acción, dentro y fuera de la pista.
Netflix: la serie italiana que te sacará la respiración y paseará por todos los sentimientos
Esa increíble producción de Netflix, que se estrenó hace poco, la está rompiendo entre todas las series y películas
La serie Motorvalley es una entrega europea de Netflix que ha logrado llamar la atención a los fanáticos del deporte motor, con un drama contemporáneo que está ambientada en la llamada Motor Valley italiana.
La propuesta de 2026 de Netflix, muy destacada entre todas las series y películas del catálogo, se estrenó el reciente 10 de febrero y centra su relato en el corazón de una región que construyó parte de la identidad industrial y deportiva de Italia.
En ese lugar, entre circuitos, talleres y escuderías familiares, tres personajes intentan reconstruir sus vidas mientras disputaron el Campeonato Italiano de Gran Turismo.
En total son 6 capítulos los que tiene la serie de Netflix, con una duración aproximada que va entre los 42 y 49 minutos de duración cada uno.
Netflix: de qué trata la serie Motorvalley
La nueva serie de Netflix tiene en el centro de la escena a Elena (Giulia Michelino), una heredera y dueña de una famosa escudería de autos, que contrata a Blu (Caterina Forza), una talentosa piloto amante de la adrenalina, y a Arturo (Luca Argentero), un legendario ex pilito de carreras. El objetivo es correr más rápido que nadie y dominar el Campeonato Italiano de Gran Turismo (GT).
Reparto de Motorvalley, serie de Netflix
- Luca Argentero (Arturo)
- Giulia Miuchelini (Elena)
- Caterina Forza (Blu)
- Andrea Montovoli (Filippo)
- Giovanna Mezzogiorno (Arianna)
- Giuseppe Spata (Giulio Dionisi)
- Daniele Balconi (Sgherro Casadio)
- Giancarlo Previati (Ettore)
- Diego Ribon (Vittorio Benini)
Tráiler de Motorvalley, serie de Netflix
Dónde ver la serie Motorvalley, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Motorvalley se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Motorvalley se puede ver en Netflix.
- España: la serie Motorvalley se puede ver en Netflix.