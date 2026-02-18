Netflix: la serie italiana que te sacará la respiración y paseará por todos los sentimientos

En ese lugar, entre circuitos, talleres y escuderías familiares, tres personajes intentan reconstruir sus vidas mientras disputaron el Campeonato Italiano de Gran Turismo.

En total son 6 capítulos los que tiene la serie de Netflix, con una duración aproximada que va entre los 42 y 49 minutos de duración cada uno.

netflix-serie-motorvalley1

Netflix: de qué trata la serie Motorvalley

La nueva serie de Netflix tiene en el centro de la escena a Elena (Giulia Michelino), una heredera y dueña de una famosa escudería de autos, que contrata a Blu (Caterina Forza), una talentosa piloto amante de la adrenalina, y a Arturo (Luca Argentero), un legendario ex pilito de carreras. El objetivo es correr más rápido que nadie y dominar el Campeonato Italiano de Gran Turismo (GT).

netflix-serie-motorvalley

Reparto de Motorvalley, serie de Netflix

Luca Argentero (Arturo)

Giulia Miuchelini (Elena)

Caterina Forza (Blu)

Andrea Montovoli (Filippo)

Giovanna Mezzogiorno (Arianna)

Giuseppe Spata (Giulio Dionisi)

Daniele Balconi (Sgherro Casadio)

Giancarlo Previati (Ettore)

Diego Ribon (Vittorio Benini)

Tráiler de Motorvalley, serie de Netflix

Embed - Motorvalley | Official Trailer | Netflix

Dónde ver la serie Motorvalley, según la zona geográfica