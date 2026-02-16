Las series turcas son las preferidas por el gran público argentino y latinoamericano, esta producción de 8 episodios es un éxito en el mundo, se trata de Recuerdos de un amor y Disney Plus la tiene en su gran catálogo de series.
Es la serie turca más apasionante y es subida de tono
Recuerdos de un amor es una serie de comedia y romance de origen turco. La serie gira en torno al reconocido arquitecto Deniz y a la popular editora Güne, quienes, al borde de estar en camino al matrimonio, experimentan rupturas en sus respectivas vidas.
Sin embargo, sus vidas dan un giro transformador cuando, la misma noche, sus caminos se cruzan por casualidad. Un mensaje en sus teléfonos los embarca en un viaje que les hará cambiar todo.
En esta nueva aventura, los dos llegarán a descubrir las piezas faltantes en su relación y redescubrir lo que significa el amor.
Deniz, un arquitecto confiable y famoso, y Goeé, un editor fenomenal, que decidió separarse hace seis meses mientras se dirigían a una boda, se ven arrastrados en un viaje que cambiará sus vidas con un mensaje que llega a sus teléfonos la noche del día que se conocieron por casualidad.
Disney Plus: de qué trata la serie Recuerdos de un amor
Seis meses después de su dolorosa ruptura cuando estaban a punto de casarse, Güne y Deniz reciben el mismo mensaje extraño de que son herederos de una casa misteriosa en Capadocia.
Güne, una estrella de las redes sociales, espera financiar con esta herencia los sueños de su hermana. Deniz solo la acompaña para alejarla de otra persona.
Mientras avanzan en este viaje inesperado, deben enfrentar el pasado y decidir si el amor aún tiene una posibilidad en su futuro.
Disney Plus: elenco de la serie Recuerdos de un amor
- Hande Erçel
- Bar Arduç
- Feyyaz erifolu
- Baak Gümülcineliolu
- Sezin Akbaoullar
- Fatih Al