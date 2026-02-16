Es la serie turca más apasionante y es subida de tono

En esta nueva aventura, los dos llegarán a descubrir las piezas faltantes en su relación y redescubrir lo que significa el amor.

Deniz, un arquitecto confiable y famoso, y Goeé, un editor fenomenal, que decidió separarse hace seis meses mientras se dirigían a una boda, se ven arrastrados en un viaje que cambiará sus vidas con un mensaje que llega a sus teléfonos la noche del día que se conocieron por casualidad.

Disney Plus: de qué trata la serie Recuerdos de un amor

Seis meses después de su dolorosa ruptura cuando estaban a punto de casarse, Güne y Deniz reciben el mismo mensaje extraño de que son herederos de una casa misteriosa en Capadocia.

Güne, una estrella de las redes sociales, espera financiar con esta herencia los sueños de su hermana. Deniz solo la acompaña para alejarla de otra persona.

Mientras avanzan en este viaje inesperado, deben enfrentar el pasado y decidir si el amor aún tiene una posibilidad en su futuro.

Disney Plus: elenco de la serie Recuerdos de un amor

Hande Erçel

Bar Arduç

Feyyaz erifolu

Baak Gümülcineliolu

Sezin Akbaoullar

Fatih Al

Tráilier de la serie Recuerdos de un amor