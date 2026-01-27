Es un éxito mundial la serie de Estados Unidos de 11 episodios que supera a La sustancia

Es un éxito mundial la serie de Estados Unidos de 11 episodios recientemente estrenada que supera a La sustancia. Aunque muchos la comparan, son diferentes; se trata de la serie Belleza perfecta y Disney Plus la acaba de estrenar.
El mundo de la alta costura se oscurece cuando supermodelos internacionales comienzan a morir de formas espantosas y misteriosas. Los agentes del FBI Cooper Madsen y Jordan Bennett son enviados a París para descubrir la verdad.
A medida que profundizan en el caso, descubren un virus de transmisión sexual que transforma a la gente común en visiones de perfección física, pero con consecuencias aterradoras.
Si esta sinopsis encuentra parecido con la de una de las películas más habladas de 2024, hay un dejo de verdad en ello. Desde el anuncio de esta serie, con sus respectivos tráilers consecuentes, el público encontró un tratamiento temático y narrativo muy similar a La sustancia, de Coralie Fargeat.
Sin embargo, si bien hay algunas semejanzas debido a los lugares comunes, es importante tomar en cuenta los matices que las hacen diferentes.
Disney Plus: de qué trata la serie Belleza perfecta
La historia de Belleza Perfecta inicia con una supermodelo que, de un momento a otro, empieza a tener un comportamiento violento y errático. En una desesperación que le carcome la cabeza, corre, grita, golpea y toma agua a raudales.
Luego de un escape frenético, la supermodelo literalmente explota. Esto inicia una investigación dirigida por el FBI para conocer el origen de esta reacción tan violenta.
Los agentes Cooper y Rebecca son los encargados del caso, el cual llevarán mientras tienen una relación sexoafectiva complicada. En el avance de sus investigaciones, se darán cuenta de que el caso de la supermodelo es parecido al de otros recientes, en los que personas hermosas explotaban de la nada. Esto se une al hecho de que, anteriormente, estas personas habían tenido un cambio físico extremo e inexplicable.
Disney Plus: elenco de la serie Belleza perfecta
- Evan Peters
- Anthony Ramos
- Jeremy Pope
- Ashton Kutcher
- Bella Hadid
- Rebecca Hall