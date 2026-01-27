Argentina sella su relación comercial con Estados Unidos y desafía el peso de China

Para Argentina, cuyo intercambio con Estados Unidos representa una parte significativa de sus exportaciones (incluyendo carnes, vinos, miel y minerales), la posibilidad de acceder a reducciones arancelarias y mejores condiciones de mercado es una ventana estratégica para dinamizar su economía.

El acuerdo entre Estados Unidos y Argentina

Pero, como toda negociación de este tamaño, también hay tensiones y debates. Internamente, sectores industriales locales expresan inquietudes acerca de cómo la apertura preferencial puede afectar a la producción nacional, especialmente en industrias sensibles como manufacturas y tecnología.

Mientras tanto, desde la Casa Blanca han señalado que están dispuestos a eliminar parcialmente aranceles para productos argentinos, como parte de una estrategia más amplia de comercio con varios países latinoamericanos. Esto no solo crea oportunidades para Argentina, sino que también refuerza la idea de que Washington busca vincularse más estrechamente con economías de la región.

El impulso de este acuerdo llega en un momento en que ambos países buscan diversificar y fortalecer sus lazos más allá de los viejos esquemas comerciales. Argentina, por su parte, ha movido piezas diplomáticas y económicas para mostrar que su mercado puede ser competitivo y atractivo. Estados Unidos, por otro lado, ve en este pacto una manera de consolidar alianzas estratégicas en un continente donde la competencia económica global es cada vez más intensa.