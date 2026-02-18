Es una de las mejores series de Netflix, tiene 7 capítulos y es totalmente irreverente

En el 2020, Netflix estrenó una serie basada en un libro y resultó ser toda una joya. A pesar de que tiene solamente siete capítulos, que pudieron ser más, es una producción totalmente imperdible.
Sophia Lillis es una de las protagonistas de esta serie de Netflix. La joven que, a pesar de su edad, ya cuenta con una buena trayectoria en Hollywood, incluso en grandes proyectos como It, se luce a lo largo de los siete episodios, demostrando que es una de las últimas verdaderas joyas de la actuación.
La serie en cuestión es Esta Mierda me Supera, un drama juvenil con toques sobrenaturales y que está basada en la novela gráfica de Charles Forsman que lleva el mismo nombre y que Netflix tuvo la intención de llevar adelante.
De qué se trata la serie de Netflix
Esta Mierda Me Supera cuenta la vida de una joven que posee poderes y que debe hacer un gran esfuerzo para controlar sus poderes, mientras se enfrenta a los problemas característicos de la adolescencia.
En el medio, la joven también se enfrentará a sus dramas familiares, así como también al amor no correspondido que siente hacia una de sus amigas.
A pesar de las buenas críticas que tuvo esta serie, Netflix la canceló después del séptimo capítulo, pero no por bajos números o elevados costos, sino por la pandemia de Covid, que frenó toda posibilidad de segunda temporada, incluso cuando los guiones ya se encontraban listos.
Lamentablemente, durante mucho tiempo se especuló con la posibilidad de que Netflix la retomara, pero la duración de la pandemia hizo que esta fuese una tarea imposible y que la cancelación haya sido definitiva.
Reparto de Esta Mierda Me Supera, la serie de Netflix
- Sophia Lillis como Sydney Novak.
- Sofia Bryant como Dina.
- Wyatt Oleff como Stanley Barber.
- Kathleen Rose Perkins como Maggie Novak.
- Richard Ellis como Bradley Lewis.
- David Theune como Profesor File.
- Aidan Wojtak-Hissong como Liam Novak.