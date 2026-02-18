Julián Álvarez volvió al gol, pero el Atlético de Madrid solo empató en la Champions League

Embed - JULIÁN MARCÓ PERO AL ATLETI LE EMPATARON UN INSÓLITO PARTIDO | Brujas 3-3 Atl. Madrid | RESUMEN

Nahuel Molina y Giuliano Simeone fueron titulares y Juan Musso y Thiago Almada estuvieron en el banco del conjunto del Cholo Simeone que buscará sentenciar la serie en su estadio el próximo miércoles 25 de febrero.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2024242616632484024&partner=&hide_thread=false ¡¡BIENVENIDO AL CLUB!! Con su tanto ante Brujas, Julián Álvarez se convirtió en el séptimo jugador argentino en convertir 20 goles en la #CHAMPIONSxESPN. pic.twitter.com/icVfHL1sOS — SportsCenter (@SC_ESPN) February 18, 2026

Dura derrota del Inter de Lautaro Martínez

Lautaro Martínez fue titular y salió remplazado a los 15' del complemento en la derrota del Inter como visitante ante el Bodo Glimt de Noruega por 3 a 1.

Francesco Esposito marcó el 1 a 1 transitorio, pero el conjunto italiano deberá buscar dar vuelta la serie la semana próxima en Milán.

Embed - INTER SUFRIÓ UN BATACAZO Y SE COMPLICÓ MUCHO EN LA CHAMPIONS | Bodo/Glimt 3-1 Inter | RESUMEN

Además, Newcastle goleó 6 a 1 de visitante al Qarabag, en Azerbaiyán, y el Bayer Leverkusen, con Ezequiel Palacios de titular, superó 2 a 0 como visitante al Olympiakos que tuvo de arranque a Santiago Hezze y Francisco Ortega.

Los playoffs de la Champions League

Partidos de ida

Galatasaray 5 - Juventus 2

Benfica 0 - Real Madrid 1

Mónaco 2 - PSG 3

Borussia Dortmund 2 - Atalanta 0

Qarabag 1 - Newcastle 6

Brujas 3 - Atlético Madrid 3

Bodo Glimt 3 - Inter 1

Olympiakos 0 - Bayern Leverkusen 2

Las revanchas se jugarán el martes 24 y miércoles 25 de febrero.

Clasificados a octavos de final

Chelsea

Barcelona

Liverpool

Tottenham

Sporting de Lisboa

Manchester City

Arsenal

Bayern Munich

Lo que viene en la Champions League