Inicio Ovación Fútbol Julián Álvarez
Champions League

Julián Álvarez volvió al gol, pero el Atlético de Madrid solo empató en la Champions League

Julián Álvarez marcó el primer gol del Atlético de Madrid en el empate frente al Brujas en el encuentro de ida de los playoffs de la Champions League.

Por UNO
Julián llegó a 20 goles en la Champions.

Julián llegó a 20 goles en la Champions.

Julián Álvarez marcó el primer gol del Atlético de Madrid en el empate frente al Brujas en el encuentro de ida de los playoffs de la Champions League.

El delantero campeón del Mundial Qatar 2022 convirtió de penal a los 8' y el nigeriano Ademola Lookman aumentó la diferencia, pero el conjunto local lo empató con los tantos del nigeriano Raphael Onyedika y el italiano-alemán e hijo de una argentina Nicolò Tresoldi.

alvarez 1
Pese al gol de Juli&aacute;n &Aacute;lvarez, el Atl&eacute;tico de Madrid no pudo con el Brujas.

Pese al gol de Julián Álvarez, el Atlético de Madrid no pudo con el Brujas.

Más tarde, un gol en contra del ecuatoriano Joel Ordóñez le dio la ventaja al Aleti, pero antes del cierre el gol del griego Christos Tzolis puso el 3 a 3 definitivo.

Embed - JULIÁN MARCÓ PERO AL ATLETI LE EMPATARON UN INSÓLITO PARTIDO | Brujas 3-3 Atl. Madrid | RESUMEN

Nahuel Molina y Giuliano Simeone fueron titulares y Juan Musso y Thiago Almada estuvieron en el banco del conjunto del Cholo Simeone que buscará sentenciar la serie en su estadio el próximo miércoles 25 de febrero.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2024242616632484024&partner=&hide_thread=false

Dura derrota del Inter de Lautaro Martínez

Lautaro Martínez fue titular y salió remplazado a los 15' del complemento en la derrota del Inter como visitante ante el Bodo Glimt de Noruega por 3 a 1.

Francesco Esposito marcó el 1 a 1 transitorio, pero el conjunto italiano deberá buscar dar vuelta la serie la semana próxima en Milán.

Embed - INTER SUFRIÓ UN BATACAZO Y SE COMPLICÓ MUCHO EN LA CHAMPIONS | Bodo/Glimt 3-1 Inter | RESUMEN

Además, Newcastle goleó 6 a 1 de visitante al Qarabag, en Azerbaiyán, y el Bayer Leverkusen, con Ezequiel Palacios de titular, superó 2 a 0 como visitante al Olympiakos que tuvo de arranque a Santiago Hezze y Francisco Ortega.

Los playoffs de la Champions League

Partidos de ida

  • Galatasaray 5 - Juventus 2
  • Benfica 0 - Real Madrid 1
  • Mónaco 2 - PSG 3
  • Borussia Dortmund 2 - Atalanta 0
  • Qarabag 1 - Newcastle 6
  • Brujas 3 - Atlético Madrid 3
  • Bodo Glimt 3 - Inter 1
  • Olympiakos 0 - Bayern Leverkusen 2

Las revanchas se jugarán el martes 24 y miércoles 25 de febrero.

Clasificados a octavos de final

  • Chelsea
  • Barcelona
  • Liverpool
  • Tottenham
  • Sporting de Lisboa
  • Manchester City
  • Arsenal
  • Bayern Munich

Lo que viene en la Champions League

  • Play-offs (vuelta): 24/25 de febrero
  • Sorteo de octavos, cuartos y semifinales: 27 de febrero
  • Octavos de final: 10/11 y 17/18 de marzo
  • Cuartos de final: 7/8 y 14/15 de abril
  • Semifinales: 28/29 de abril y 5/6 de mayo
  • Final: 30 de mayo (en Budapest)

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas