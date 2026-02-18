Julián Álvarez volvió al gol, pero el Atlético de Madrid solo empató en la Champions League

Julián Álvarez marcó el primer gol del Atlético de Madrid en el empate frente al Brujas en el encuentro de ida de los playoffs de la Champions League.
El delantero campeón del Mundial Qatar 2022 convirtió de penal a los 8' y el nigeriano Ademola Lookman aumentó la diferencia, pero el conjunto local lo empató con los tantos del nigeriano Raphael Onyedika y el italiano-alemán e hijo de una argentina Nicolò Tresoldi.
Más tarde, un gol en contra del ecuatoriano Joel Ordóñez le dio la ventaja al Aleti, pero antes del cierre el gol del griego Christos Tzolis puso el 3 a 3 definitivo.
Nahuel Molina y Giuliano Simeone fueron titulares y Juan Musso y Thiago Almada estuvieron en el banco del conjunto del Cholo Simeone que buscará sentenciar la serie en su estadio el próximo miércoles 25 de febrero.
Lautaro Martínez fue titular y salió remplazado a los 15' del complemento en la derrota del Inter como visitante ante el Bodo Glimt de Noruega por 3 a 1.
Francesco Esposito marcó el 1 a 1 transitorio, pero el conjunto italiano deberá buscar dar vuelta la serie la semana próxima en Milán.
Además, Newcastle goleó 6 a 1 de visitante al Qarabag, en Azerbaiyán, y el Bayer Leverkusen, con Ezequiel Palacios de titular, superó 2 a 0 como visitante al Olympiakos que tuvo de arranque a Santiago Hezze y Francisco Ortega.
