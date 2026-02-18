Inteligencia artificial: el video de Brad Pitt y Tom Cruise que desató una crisis en Hollywood

El guionista Rhett Reese, reconocido por la saga Deadpool, afirmó que el video le provocó “escalofríos”. El temor no es estético: es estructural. La inteligencia artificial podría reducir costos de producción, pero también desplazar empleos en cine y televisión.

El debate revive tensiones que ya estallaron durante la huelga del Gremio de Guionistas en 2023, cuando miles de profesionales exigieron límites claros al uso de tecnología generativa.

Embed - La impresionante pelea hecha con IA de Brad Pitt y Tom Cruise

Brad Pitt, Tom Cruise y el dilema legal de la imagen digital

El caso pone en el centro una pregunta incómoda: ¿quién controla la imagen de las estrellas en la era digital?

Aunque el video de Brad Pitt y Tom Cruise no fue producido por un estudio oficial, la calidad alcanzada demuestra que la inteligencia artificial puede replicar gestos, voces y movimientos con un nivel de precisión inédito.

Sindicatos como SAG-AFTRA recordaron que cualquier reproducción digital debe contar con consentimiento explícito. Sin embargo, fuera de esos acuerdos contractuales, el escenario es mucho más difuso.

Mientras tanto, ByteDance aseguró que respeta la propiedad intelectual y que reforzará sus controles. Pero el precedente ya está instalado.

Lo que inquieta a Hollywood no es solo un video viral. Es la posibilidad de que la inteligencia artificial reconfigure el modelo creativo entero. Si una pelea ficticia entre Brad Pitt y Tom Cruise puede generarse en segundos, la pregunta ya no es si esta tecnología avanzará, sino cómo se regulará.