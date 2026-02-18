Inicio Sociedad Inteligencia Artificial
Inteligencia artificial: el video de Brad Pitt y Tom Cruise que desató una crisis en Hollywood

La inteligencia artificial puso en alerta a Hollywood tras viralizarse un video de Brad Pitt y Tom Cruise generado con IA

Por UNO
Los actores Tom Cruise y Brad Pitt, fueron recreados por inteligencia artificial en un video. Crédito: EFE/EPA/Neil Hall.

Un video de apenas 15 segundos fue suficiente para encender las alarmas en Hollywood. La escena, generada con inteligencia artificial, muestra a Brad Pitt y Tom Cruise peleando sobre un edificio en ruinas con un realismo impactante. No es una película. No es un tráiler oficial. Es IA.

El clip fue creado con Seedance 2.0, una herramienta desarrollada por la tecnológica china ByteDance. Con solo una breve instrucción escrita, el sistema produjo una secuencia con movimientos fluidos, efectos sonoros y calidad visual comparable a una superproducción. La viralización fue inmediata. También la preocupación.

FOTO DE ARCHIVO: Los logotipos de Tik Tok se ven en los smartphones frente a un logotipo de ByteDance en esta ilustración tomada el 27 de noviembre de 2019. REUTERS/Dado Ruvic
El video fue creado con Seedance 2.0, una herramienta de inteligencia artificial, desarrollada por la tecnológica china ByteDance.

Inteligencia artificial y el temor de Hollywood a perder el control

La reacción en Hollywood no tardó en llegar. Ejecutivos de la industria y organizaciones vinculadas a derechos de autor denunciaron que este tipo de herramientas podría utilizar material protegido para entrenar modelos sin autorización.

El guionista Rhett Reese, reconocido por la saga Deadpool, afirmó que el video le provocó “escalofríos”. El temor no es estético: es estructural. La inteligencia artificial podría reducir costos de producción, pero también desplazar empleos en cine y televisión.

El debate revive tensiones que ya estallaron durante la huelga del Gremio de Guionistas en 2023, cuando miles de profesionales exigieron límites claros al uso de tecnología generativa.

Brad Pitt, Tom Cruise y el dilema legal de la imagen digital

El caso pone en el centro una pregunta incómoda: ¿quién controla la imagen de las estrellas en la era digital?

Aunque el video de Brad Pitt y Tom Cruise no fue producido por un estudio oficial, la calidad alcanzada demuestra que la inteligencia artificial puede replicar gestos, voces y movimientos con un nivel de precisión inédito.

Sindicatos como SAG-AFTRA recordaron que cualquier reproducción digital debe contar con consentimiento explícito. Sin embargo, fuera de esos acuerdos contractuales, el escenario es mucho más difuso.

Mientras tanto, ByteDance aseguró que respeta la propiedad intelectual y que reforzará sus controles. Pero el precedente ya está instalado.

Lo que inquieta a Hollywood no es solo un video viral. Es la posibilidad de que la inteligencia artificial reconfigure el modelo creativo entero. Si una pelea ficticia entre Brad Pitt y Tom Cruise puede generarse en segundos, la pregunta ya no es si esta tecnología avanzará, sino cómo se regulará.

Fuente: The New York Times y EFE.

