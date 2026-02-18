El buen momento de Agustín Módica en Gimnasia y Esgrima

futbol-talleres-gimnasia-gol modica (1) Agustín Módica marcó ante Talleres, el prime gol con la camiseta de Gimnasia y Esgrima. Foto: Prensa Gimnasia y Esgrima

Con respecto a su juego, contó: "Con mis compañeros me estoy entendiendo bien. Ellos me dan la confianza para hacer las cosas lo mejor posible. En el partido ante Talleres el gol que convertí fue una gran jugada que hizo Ulises (por Sánchez), le dio el pase a Facu Lencioni y me tiro un centro hermoso. Como delantero hay que aprovechar a estos jugadores que tienen muy buen manejo".

Agustín Módica tiene 23 años y está muy agradecido por lo que está viviendo en Gimnasia y Esgrima. "Me siento muy cómodo en este club y estoy con ganas de seguir creciendo para poder darle alegrías a los hinchas y por supuesto para poder marcar más goles"

Sobre los objetivos del Lobo en esta temporada, Módica indicó: "La meta que tenemos es seguir sumando más puntos para poder clasificar a los playoffs. Para eso tenemos un gran plantel y un gran grupo humano que trabaja todos los días con mucho esfuerzo".