El buen momento de Agustín Módica en Gimnasia y Esgrima

Agustín Módica marcó su primer gol en Gimnasia y Esgrima ante Talleres, en Córdoba, en la derrota 2 a 1 por la 5ta fecha del Torneo Apertura 2026.
El delantero que llegó proveniente de Rosario Central contó sus sensaciones de esta nueva etapa que está viviendo en el Lobo del Parque.
"La verdad que estoy contento por tener la oportunidad de jugar en esta institución. De a poco me fui adaptando a Mendoza, y estoy feliz por haber llegado a Gimnasia y Esgrima y por mi primer gol. Para los delanteros siempre es importante marcar, a pesar que perdimos con Talleres", reconoció.
Con respecto a su juego, contó: "Con mis compañeros me estoy entendiendo bien. Ellos me dan la confianza para hacer las cosas lo mejor posible. En el partido ante Talleres el gol que convertí fue una gran jugada que hizo Ulises (por Sánchez), le dio el pase a Facu Lencioni y me tiro un centro hermoso. Como delantero hay que aprovechar a estos jugadores que tienen muy buen manejo".
Agustín Módica tiene 23 años y está muy agradecido por lo que está viviendo en Gimnasia y Esgrima. "Me siento muy cómodo en este club y estoy con ganas de seguir creciendo para poder darle alegrías a los hinchas y por supuesto para poder marcar más goles"
Sobre los objetivos del Lobo en esta temporada, Módica indicó: "La meta que tenemos es seguir sumando más puntos para poder clasificar a los playoffs. Para eso tenemos un gran plantel y un gran grupo humano que trabaja todos los días con mucho esfuerzo".