Inicio Ovación Fútbol Gimnasia y Esgrima de Mendoza
Torneo Apertura

El buen momento de Agustín Módica en Gimnasia y Esgrima

Agustín Módica llegó a Gimnasia y Esgrima, se ganó un lugar como titular y ante Talleres, en Córdoba, marcó su primer gol con la camiseta del Lobo

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Agustín Módica marcó ante Talleres, su primer gol con la camiseta del Lobo.

Agustín Módica marcó ante Talleres, su primer gol con la camiseta del Lobo.

Agustín Módica marcó su primer gol en Gimnasia y Esgrima ante Talleres, en Córdoba, en la derrota 2 a 1 por la 5ta fecha del Torneo Apertura 2026.

El delantero que llegó proveniente de Rosario Central contó sus sensaciones de esta nueva etapa que está viviendo en el Lobo del Parque.

Agustín Módica refuerzo de Gimnasia y Esgrima 1
Agustín Módica posa con la camiseta del Lobo cuando lo presentaron.

Agustín Módica posa con la camiseta del Lobo cuando lo presentaron.

"La verdad que estoy contento por tener la oportunidad de jugar en esta institución. De a poco me fui adaptando a Mendoza, y estoy feliz por haber llegado a Gimnasia y Esgrima y por mi primer gol. Para los delanteros siempre es importante marcar, a pesar que perdimos con Talleres", reconoció.

futbol-talleres-gimnasia-gol modica (1)
Agustín Módica marcó ante Talleres, el prime gol con la camiseta de Gimnasia y Esgrima.

Agustín Módica marcó ante Talleres, el prime gol con la camiseta de Gimnasia y Esgrima.

Con respecto a su juego, contó: "Con mis compañeros me estoy entendiendo bien. Ellos me dan la confianza para hacer las cosas lo mejor posible. En el partido ante Talleres el gol que convertí fue una gran jugada que hizo Ulises (por Sánchez), le dio el pase a Facu Lencioni y me tiro un centro hermoso. Como delantero hay que aprovechar a estos jugadores que tienen muy buen manejo".

Agustín Módica tiene 23 años y está muy agradecido por lo que está viviendo en Gimnasia y Esgrima. "Me siento muy cómodo en este club y estoy con ganas de seguir creciendo para poder darle alegrías a los hinchas y por supuesto para poder marcar más goles"

Sobre los objetivos del Lobo en esta temporada, Módica indicó: "La meta que tenemos es seguir sumando más puntos para poder clasificar a los playoffs. Para eso tenemos un gran plantel y un gran grupo humano que trabaja todos los días con mucho esfuerzo".

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas