Gimnasia y Esgrima volvió al trabajo de cara al choque de local ante el Lobo Platense

gimnasia y Esgrima 3- Valentino Simoni, Luciano Paredes y Nahuel Barboza trotaban en la práctica del Lobo en FADEP. Foto: Prensa Gimnasia y Esgrima

Franco Saavedra ya puede volver en Gimnasia y Esgrima

Franco Saavedra tras su expulsión ante Unión en Santa Fe, ya está en condiciones de volver. El lateral sufrió dos fechas de suspensión. Mientras que el DT esperará por la evolución de Imanol González, que no pudo jugar ante Talleres por una molestia.

El Lobo tras jugar con Gimnasia y Esgrima La Plata volverá a actuar de local. Será ante Independiente de Avellaneda y el partido tendrá lugar el martes 24 de febrero a las 22.15.

Los números del Lobo en estas primeras 5 fechas

Gimnasia y Esgrima lleva 5 presentaciones en este Torneo Apertura y no ha empatado, ya que acumula 6 puntos en 2 triunfos y 3 derrotas.

En la primera fecha el Mensana le ganó 1 a 0 a Central Córdoba en Santiago del Estero y luego en su debut de local perdió 1 a 0 ante San Lorenzo.

En su visita a Santa Fe fue goleado por Unión 4 a 0, luego le ganó 1 a 0 a Instituto y este sábado perdió ante Talleres por 2 a 1.