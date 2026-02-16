Inicio Ovación Fútbol Gimnasia y Esgrima de Mendoza
Gimnasia y Esgrima volvió al trabajo de cara al choque de local ante el Lobo Platense

Gimnasia y Esgrima retornó a las prácticas de cara al partido que jugará con Gimnasia y Esgrima La Plata será este viernes a las 22.15 en el Víctor Legrotaglie

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Diego Mondino está junto a Agustín Módica, que le marcó el gol a Talleres, en Córdoba.

Foto: Prensa Gimnasia y Esgrima

Tras la derrota ante Talleres, en Córdoba, Gimnasia y Esgrima seguirá su camino en el Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol jugando de local ante Gimnasia y Esgrima La Plata. El encuentro, válido por la 6ta fecha, se disputará este viernes 20 a las 22.15 en el estadio Víctor Legrotaglie.

Gimnasia y Esgrima 2-
Ismael cortez domina la pelota frente a la marca de Fermín Antonini.

El Lobo volvió al trabajo de cara al choque ante el elenco platense. El equipo conducido por Ariel Broggi en la primera práctica semanal se trasladó al predio de FADEP, donde realizó los primeros movimientos.

Se esperan algunos cambios para jugar ante el Tripero, que viene de empatar sin goles en el clásico de la Plata ante Estudiantes.

gimnasia y Esgrima 3-
Valentino Simoni, Luciano Paredes y Nahuel Barboza trotaban en la pr&aacute;ctica del Lobo en FADEP.

Franco Saavedra ya puede volver en Gimnasia y Esgrima

Franco Saavedra tras su expulsión ante Unión en Santa Fe, ya está en condiciones de volver. El lateral sufrió dos fechas de suspensión. Mientras que el DT esperará por la evolución de Imanol González, que no pudo jugar ante Talleres por una molestia.

El Lobo tras jugar con Gimnasia y Esgrima La Plata volverá a actuar de local. Será ante Independiente de Avellaneda y el partido tendrá lugar el martes 24 de febrero a las 22.15.

Los números del Lobo en estas primeras 5 fechas

Gimnasia y Esgrima lleva 5 presentaciones en este Torneo Apertura y no ha empatado, ya que acumula 6 puntos en 2 triunfos y 3 derrotas.

En la primera fecha el Mensana le ganó 1 a 0 a Central Córdoba en Santiago del Estero y luego en su debut de local perdió 1 a 0 ante San Lorenzo.

En su visita a Santa Fe fue goleado por Unión 4 a 0, luego le ganó 1 a 0 a Instituto y este sábado perdió ante Talleres por 2 a 1.

