Gimnasia y Esgrima volvió al trabajo de cara al choque de local ante el Lobo Platense

Tras la derrota ante Talleres, en Córdoba, Gimnasia y Esgrima seguirá su camino en el Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol jugando de local ante Gimnasia y Esgrima La Plata. El encuentro, válido por la 6ta fecha, se disputará este viernes 20 a las 22.15 en el estadio Víctor Legrotaglie.
El Lobo volvió al trabajo de cara al choque ante el elenco platense. El equipo conducido por Ariel Broggi en la primera práctica semanal se trasladó al predio de FADEP, donde realizó los primeros movimientos.
Se esperan algunos cambios para jugar ante el Tripero, que viene de empatar sin goles en el clásico de la Plata ante Estudiantes.
Franco Saavedra ya puede volver en Gimnasia y Esgrima
Franco Saavedra tras su expulsión ante Unión en Santa Fe, ya está en condiciones de volver. El lateral sufrió dos fechas de suspensión. Mientras que el DT esperará por la evolución de Imanol González, que no pudo jugar ante Talleres por una molestia.
El Lobo tras jugar con Gimnasia y Esgrima La Plata volverá a actuar de local. Será ante Independiente de Avellaneda y el partido tendrá lugar el martes 24 de febrero a las 22.15.