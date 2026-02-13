Gimnasia y Esgrima visita a Talleres de Córdoba: probables formaciones y dónde verlo en vivo

El equipo de Ariel Broggi en la primera fecha superó 1 a 0 a Central Córdoba, en Santiago del Estero, luego perdió dos encuentros ante San Lorenzo de local y Unión de visitante.

Talleres de Córdoba, el equipo dirigido por Carlos Tevez, viene de empatar 1 a 1 como visitante frente a Lanús; en cuatro presentaciones suma un triunfo en la primera fecha ante Newell's, un empate y dos derrotas.

El historial entre Gimnasia y Esgrima y Talleres de Córdoba

Se enfrentaron 7 veces; 4 por los viejos Nacionales (en 1970 y 1982) y 2 por el Torneo Federal A en el 2014 y 1 por Copa Argentina en el 2017.

Talleres nunca pudo ganarle a Gimnasia y Esgrima, de los siete encuentros que jugaron, cuatro victorias fueron del Lobo y tres cotejos terminaron empatados.

La última vez que jugaron el Lobo y la T fue por Copa Argentina

La última vez que se enfrentaron fue por los 16avos de final de la Copa Argentina, ganó el Lobo 4 a 2 por penales, y se clasificó a los octavos de final. En los noventa minutos igualaron 1 a 1 y el partido se disputó el 1 de septiembre de 2017 en la cancha de Unión de Santa Fe.

El triunfo histórico del Lobo ante Talleres

Gimnasia y Esgrima le ganó a Talleres de Córdoba por 1 a 0 con gol del Mago Sergio Oga y ascendió a la Primera B Nacional al adjudicarse la serie final del repechaje del Torneo Federal A. El encuentro se disputó el 7 de diciembre de 2014 en el estadio Mario Alberto Kempes; en Mendoza el Mensana había ganado 2 a 1.

Embed - TALLERES 0 GIMNASIA DE MENDOZA 1TORNEO FEDERAL 2014GIMNASIA ASCIENDE AL NACIONAL B

Gimnasia y Esgrima vs. Talleres en los Torneos Nacionales

Se enfrentaron en cuatro ocasiones en los Nacionales 1970 y 1982. En 1970 se registró un triunfo y un empate para el Lobo y en 1982 hubo una victoria y un empate para el Mensana.

Probables formaciones:

Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, Santiago Fernández, Gabriel Baez; Matías Galarza; Juan Sfoza y Mateo Cáceres; Giovani Baroni; Ronaldo Martínez y Valentín Depietri. DT: Carlos Tevez.

Gimnasia y Esgrima: César Rigamonti; Luciano Paredes, Ezequiel Muñoz, Imanol González, Franco Saavedra; Ulises Sánchez, Nicolás Linares, Julián Ceballos, Nahuel Barboza y Facundo Lencioni; Agustín Módica, Valentino Simoni. DT: Ariel Broggi.

Estadio: Mario Alberto Kempes.

Árbitro: Darío Herrera.

Hora: 19.45.

TV: ESPN Premium.