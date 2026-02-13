Inicio Ovación Fútbol Gimnasia y Esgrima de Mendoza
Torneo Apertura

Gimnasia y Esgrima visita a Talleres de Córdoba: probables formaciones y dónde verlo en vivo

Gimnasia y Esgrima jugará ante Talleres este sábado desde las 18.45, en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba por la 5ta fecha del Torneo Apertura

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Gimnasiay Esgrima jugará esté sábado ante Talleres, en Córdoba por la 5ta fecha del Torneo Apertura.

Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

Gimnasia y Esgrima tendrá este sábado una nueva presentación en el Torneo Apertura 2026. Se medirá ante Talleres de Córdoba, por la quinta fecha del certamen, desde las 19.45 en el estadio Mario Alberto Kempes.

Facundo Lencioni
Facundo Lencioni viene de marcarle un gol a Instituto en el estadio Víctor Legrotaglie.

El partido tendrá el arbitraje de Darío Herrera, y contará con la transmisión en vivo de ESPN Premium.

El Lobo viene de ganarle 1 a 0 a Instituto de local por la cuarta fecha y buscará extender su racha después de la recuperación que tuvo el domingo en su cancha ante la Gloria.

El equipo de Ariel Broggi en la primera fecha superó 1 a 0 a Central Córdoba, en Santiago del Estero, luego perdió dos encuentros ante San Lorenzo de local y Unión de visitante.

Talleres de Córdoba, el equipo dirigido por Carlos Tevez, viene de empatar 1 a 1 como visitante frente a Lanús; en cuatro presentaciones suma un triunfo en la primera fecha ante Newell's, un empate y dos derrotas.

El historial entre Gimnasia y Esgrima y Talleres de Córdoba

Se enfrentaron 7 veces; 4 por los viejos Nacionales (en 1970 y 1982) y 2 por el Torneo Federal A en el 2014 y 1 por Copa Argentina en el 2017.

Talleres nunca pudo ganarle a Gimnasia y Esgrima, de los siete encuentros que jugaron, cuatro victorias fueron del Lobo y tres cotejos terminaron empatados.

La última vez que jugaron el Lobo y la T fue por Copa Argentina

La última vez que se enfrentaron fue por los 16avos de final de la Copa Argentina, ganó el Lobo 4 a 2 por penales, y se clasificó a los octavos de final. En los noventa minutos igualaron 1 a 1 y el partido se disputó el 1 de septiembre de 2017 en la cancha de Unión de Santa Fe.

El triunfo histórico del Lobo ante Talleres

Gimnasia y Esgrima le ganó a Talleres de Córdoba por 1 a 0 con gol del Mago Sergio Oga y ascendió a la Primera B Nacional al adjudicarse la serie final del repechaje del Torneo Federal A. El encuentro se disputó el 7 de diciembre de 2014 en el estadio Mario Alberto Kempes; en Mendoza el Mensana había ganado 2 a 1.

Embed - TALLERES 0 GIMNASIA DE MENDOZA 1TORNEO FEDERAL 2014GIMNASIA ASCIENDE AL NACIONAL B

Gimnasia y Esgrima vs. Talleres en los Torneos Nacionales

Se enfrentaron en cuatro ocasiones en los Nacionales 1970 y 1982. En 1970 se registró un triunfo y un empate para el Lobo y en 1982 hubo una victoria y un empate para el Mensana.

Probables formaciones:

Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, Santiago Fernández, Gabriel Baez; Matías Galarza; Juan Sfoza y Mateo Cáceres; Giovani Baroni; Ronaldo Martínez y Valentín Depietri. DT: Carlos Tevez.

Gimnasia y Esgrima: César Rigamonti; Luciano Paredes, Ezequiel Muñoz, Imanol González, Franco Saavedra; Ulises Sánchez, Nicolás Linares, Julián Ceballos, Nahuel Barboza y Facundo Lencioni; Agustín Módica, Valentino Simoni. DT: Ariel Broggi.

Estadio: Mario Alberto Kempes.

Árbitro: Darío Herrera.

Hora: 19.45.

TV: ESPN Premium.

