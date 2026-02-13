En un contexto donde la eficiencia y el estilo se fusionan, surge el modelo Tiny Cristal Black. Se trata de la tiny house que venden en Mercado Libre por $27 millones. Esta tiny house no solo busca optimizar el espacio, sino también ofrecer una experiencia estética de alto impacto, marcada por la modernidad y la conexión con el entorno.
La tiny house que venden en Mercado Libre por $27 millones
La construcción en seco gana adeptos entre quienes buscan una solución habitacional, un espacio de trabajo o una alternativa turística
Tiny house: diseño de vanguardia y conexión exterior
El sello distintivo de esta tiny house es su fachada: un frente completamente vidriado y espejado que le otorga estilo y elegancia. Este sistema, equipado con aperturas corredizas, permite eliminar las barreras visuales entre el interior y el exterior. De esta manera dota a la unidad de una luminosidad excepcional y una sensación de amplitud que desafía sus dimensiones reales.
Este modelo de tiny house se desarrolla en tres escalas de superficie:
- 15 m2: ideal para oficinas, estudios o habitaciones de invitados.
- 21 m2: un equilibrio perfecto para escapadas de fin de semana.
- 30 m2: la versión más completa para una estancia prolongada con máximo confort.
Tiny house: versatilidad en un solo ambiente
La distribución interior de esta tiny house está pensada bajo un concepto de monoambiente funcional. El diseño optimiza cada metro cuadrado para integrar de manera fluida las áreas de estar, comedor y descanso, sin sacrificar la privacidad del baño y la operatividad de la cocina.
Equipamiento y terminaciones listas para usar:
Uno de los puntos a destacar de este módulo es su entrega con instalaciones centralizadas y listas para habitar. La ficha técnica destaca componentes de alta calidad y tecnología climática:
- Infraestructura completa: instalaciones eléctricas y sanitarias integrales, con conexiones de agua fría y caliente preinstaladas.
- Climatización y confort: incluye equipo de aire acondicionado frío/calor instalado y termotanque eléctrico para el suministro de agua.
- Seguridad y estética: aberturas modernas con vidrios laminados de seguridad, que garantizan protección sin perder el estilo contemporáneo.
- Núcleos húmedos: cocina funcional y baño completo totalmente equipado.
Este tipo de casa de construcción en seco se posiciona como una solución habitacional ágil y sofisticada, capaz de mimetizarse con el paisaje gracias a su acabado espejado, mientras ofrece un refugio tecnológico y minimalista en su interior.