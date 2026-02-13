Inicio Ovación Polideportivo Vuelta de Mendoza
Vuelta de Mendoza 2026: el peruano Royner Navarro se quedó con la primera etapa

El peruano Royner Navarro se quedó este viernes con la primera etapa de la 50ª edición de la Vuelta de Mendoza, que se corrió por Junín, Maipú y Tupungato

Se corrió la primera etapa de la Vuelta de Mendoza 2026.

El peruano Royner Navarro se adjudicó este viernes la primera etapa de la 50ª edición de la Vuelta de Mendoza, que se corrió por Junín, Maipú y Tupungato.

El primer parcial, que recorrió 123 kilómetros, se largó en la plaza de Junín, pasó por el departamento de Maipú, por El Carrizal, Ugarteche, y finalizó en Tupungato.

El ciclista peruano del equipo de Municipalidad de Guaymallén, Royner Navarro, se quedó con la etapa en 2h 44m 50s.

Diego Valenzuela, Julián Barrientos, Nicolás Traico y Mario Ovejero se habían escapado, pero el pelotón mayoritario con los hombres de Guaymallén los alcanzó a los cuatro fugados y comenzó una pelea cabeza a cabeza buscando la meta de montaña del Cristo de los Cerros.

Luego Videla, Tarifa, y Broggi lograron sacar una ventaja buscando la meta de montaña en el ascenso a Tupungato, sin embargo Fernando Contreras de la Municipalidad de Guaymallén los neutralizó y quedó al frente.

Luego Royner Navarro, Alejandro Durán, José Autran, Fernando Contreras, el Lobito Brizuela, Bruno Contreras, y Cristian Moyano con 104 km recorridos se encaminaron para quedarse con la meta de montaña. Cinco del equipo de Guaymallén, uno del SEP San Juan y uno del equipo de Godoy Cruz.

Así, en el cierre, Royner Navarro se quedó con el triunfo, Alejandro Durán fue segundo y tercero quedó Bruno Contreras.

Vuelta de Mendoza 2026:

Primera etapa:

  1. Royner Navarro (Municipalidad de Guaymallén) 2h 44m 50 seg
  2. Alejandro Durant (Municipalidad de Godoy Cruz)
  3. Bruno Contreras (Municipalidad de Guaymallén)

Lo que viene en la Vuelta de Mendoza

La segunda etapa del importante giro se largará este sábado a las 15 en Villa Atuel, luego irá a General Alvear y terminará en San Rafael.

La vuelta de Mendoza, que comenzó este jueves en el parque San Vicente de Godoy Cruz con la disputa del prólogo -donde se impuso el ciclista de la Municipalidad de San Carlos, Gerardo Tivani- culminará el domingo 22 de febrero en Guaymallén al cabo de diez etapas.

