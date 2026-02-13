Vuelta de Mendoza 2026: el peruano Royner Navarro se quedó con la primera etapa

Diego Valenzuela, Julián Barrientos, Nicolás Traico y Mario Ovejero se habían escapado, pero el pelotón mayoritario con los hombres de Guaymallén los alcanzó a los cuatro fugados y comenzó una pelea cabeza a cabeza buscando la meta de montaña del Cristo de los Cerros.

Luego Videla, Tarifa, y Broggi lograron sacar una ventaja buscando la meta de montaña en el ascenso a Tupungato, sin embargo Fernando Contreras de la Municipalidad de Guaymallén los neutralizó y quedó al frente.

Luego Royner Navarro, Alejandro Durán, José Autran, Fernando Contreras, el Lobito Brizuela, Bruno Contreras, y Cristian Moyano con 104 km recorridos se encaminaron para quedarse con la meta de montaña. Cinco del equipo de Guaymallén, uno del SEP San Juan y uno del equipo de Godoy Cruz.

Así, en el cierre, Royner Navarro se quedó con el triunfo, Alejandro Durán fue segundo y tercero quedó Bruno Contreras.

Vuelta de Mendoza 2026:

Primera etapa:

Royner Navarro (Municipalidad de Guaymallén) 2h 44m 50 seg Alejandro Durant (Municipalidad de Godoy Cruz) Bruno Contreras (Municipalidad de Guaymallén)

Lo que viene en la Vuelta de Mendoza

recorrido-etapa-2-vuelta-de-mendoza

La segunda etapa del importante giro se largará este sábado a las 15 en Villa Atuel, luego irá a General Alvear y terminará en San Rafael.

La vuelta de Mendoza, que comenzó este jueves en el parque San Vicente de Godoy Cruz con la disputa del prólogo -donde se impuso el ciclista de la Municipalidad de San Carlos, Gerardo Tivani- culminará el domingo 22 de febrero en Guaymallén al cabo de diez etapas.