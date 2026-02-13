"Hiciste echar a Demichelis": el escandaloso cruce entre Gallardo y Merlos que casi se va a las piñas

River cayó en su visita a Argentinos Juniors, pero todos los flashes se lo llevó la situación que se vivió fuera del verde césped. Andrés Merlos expulsó a Marcelo Gallardo sobre el final del primer tiempo y la discusión entre ambos se extendió a la zona de vestuarios.
El clima venía espeso tras el gol de Hernán López Muñoz y una serie de fallos que el banco Millonario reclamó con vehemencia. Sin embargo, la chispa final fue un aplauso irónico del Muñeco ante una falta cobrada a favor de su propio equipo, gesto que el juez no perdonó.
Gallardo y Merlos, cerca de las piñas en La Paternal
Lejos de las cámaras, se desató el caos. El encargado de revelar lo sucedido en los pasillos del estadio Diego Armando Maradona fue Gustavo Yarroch, quien sigue el día a día del Millonario para la pantalla de ESPN.
El periodista aseguró que: "Puertas adentro de River hay mucha preocupación por el informe arbitral de Andrés Merlos, porque sería muy pero muy severo".
A la hora de dar detalles sobre lo ocurrido, soltó: "Después de la expulsión, Gallardo se quedó en la antesala del vestuario, cerca de la escalinata que conduce al túnel, viendo el partido y esperando a Merlos. Y hubo un altercado muy fuerte, en el que tuvieron que intervenir los hombres de seguridad privada de River y de Argentinos Juniors, porque la cosa si no pasaba a mayores".
Acto seguido, añadió: "Gallardo le dijo algunas cosas a Merlos, Merlos respondió y, si no intervenían, se tomaban a golpes de puño. El informe del árbitro sería muy duro, así que habrá que ver si puede dirigir los próximos partidos del campeonato".
El picante ida y vuelta entre Gallardo y Merlos
Según trascendió, el DT de River y el árbitro fueron picantes a la hora de alzar la voz:
Marcelo Gallardo: “Sos un mal árbitro y una mala persona”.
Andrés Merlos: “No voy a poder dormir con lo que me estás diciendo”.
Marcelo Gallardo: “Claro, porque sos un mal árbitro y una mala persona”.
Andrés Merlos: “Mala persona sos vos, que hiciste echar a Demichelis”.
La mención a Martín Demichelis, antecesor de Gallardo en el cargo, fue el detonante que hizo que el entrenador de River tuviera que ser contenido por su propio cuerpo técnico para no irse a las manos con el colegiado mendocino.
Los próximos partidos de River
A la espera de saber cuántos partidos serán los que se perderá MarceloGallardo tras su expulsión ante Argentinos Juniors, estos son los próximos cinco partidos de River:
32avos de final Copa Argentina: vs Ciudad de Bolivar (en San Luis) - Martes 17 de febrero - 22hs
Fecha 6 (Interzonal): vs. Vélez Sarsfield (V) - Domingo 22 de febrero - 18:30 hs.
Fecha 7: vs. Banfield (L) - Jueves 26 de febrero - 19:30 hs.
Fecha 8: vs. Independiente Rivadavia (V) - Lunes 2 de marzo - 21:30 hs.
Fecha 9: vs. Atlético Tucumán (L) - Domingo 8 de marzo - 21:15 hs.