"Hiciste echar a Demichelis": el escandaloso cruce entre Gallardo y Merlos que casi se va a las piñas

El periodista aseguró que: "Puertas adentro de River hay mucha preocupación por el informe arbitral de Andrés Merlos, porque sería muy pero muy severo".

A la hora de dar detalles sobre lo ocurrido, soltó: "Después de la expulsión, Gallardo se quedó en la antesala del vestuario, cerca de la escalinata que conduce al túnel, viendo el partido y esperando a Merlos. Y hubo un altercado muy fuerte, en el que tuvieron que intervenir los hombres de seguridad privada de River y de Argentinos Juniors, porque la cosa si no pasaba a mayores".

La dura contestación de Andrés Merlo luego de que Marcelo Gallardo le diga que es un: "PÉSIMO ÁRBITRO"



Acto seguido, añadió: "Gallardo le dijo algunas cosas a Merlos, Merlos respondió y, si no intervenían, se tomaban a golpes de puño. El informe del árbitro sería muy duro, así que habrá que ver si puede dirigir los próximos partidos del campeonato".

El picante ida y vuelta entre Gallardo y Merlos

Según trascendió, el DT de River y el árbitro fueron picantes a la hora de alzar la voz:

Marcelo Gallardo : “Sos un mal árbitro y una mala persona”.

Andrés Merlos : “No voy a poder dormir con lo que me estás diciendo”.

Marcelo Gallardo : “Claro, porque sos un mal árbitro y una mala persona”.

Andrés Merlos: “Mala persona sos vos, que hiciste echar a Demichelis”.

La mención a Martín Demichelis, antecesor de Gallardo en el cargo, fue el detonante que hizo que el entrenador de River tuviera que ser contenido por su propio cuerpo técnico para no irse a las manos con el colegiado mendocino.

Martín Demichelis.jpg Martín Demichelis reemplazó a Gallardo y, una temporada y media más tarde, le dejó su lugar precisamente al Muñeco.

Los próximos partidos de River

A la espera de saber cuántos partidos serán los que se perderá Marcelo Gallardo tras su expulsión ante Argentinos Juniors, estos son los próximos cinco partidos de River: