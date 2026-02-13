Independiente Rivadavia recibe a Belgrano en el Bautista Gargantini: hora, formaciones y cómo verlo

Luego de la enorme victoria ante Estudiantes de Río Cuarto en condición de visitante, Independiente Rivadavia se reencontrará con sus hinchas en el Bautista Gargantini. En el día de los enamorados, la Lepra recibirá a Belgrano de Córdoba a partir de las 21.30.
El duelo entre mendocinos y cordobeses se podrá observar en vivo y en directo por la señal de TNT Sports y contará con el arbitraje de Nazareno Arasa. Por su parte, el encargado del VAR será Adrián Franklin.
Independiente Rivadavia busca seguir de racha
De la mano de Alfredo Berti, Independiente Rivadavia atraviesa un presente soñado. Quizás ni el más optimista hincha leproso hubiese imaginado tener puntaje ideal en la recta inicial de la temporada.
Luego de haberse coronado como el campeón de la Copa Argentina, la Lepra no conoce la derrota. Fueron siete partidos en los que el Azul cosechó un empate y seis triunfos de manera consecutiva.
Este sábado, en el Bautista Gargantini, tendrá una dura prueba ante Belgrano. El elenco cordobés está también invicto y sumó ocho de los 12 puntos posibles.
Pensando en el equipo, Alfredo Berti optaría por poner en cancha a los mismos 11 que vienen de ganar los últimos dos partidos disputados: Sarmiento de Junín en condición de local y Estudiantes en Río Cuarto.
En mitad de cancha Tomás Bottari estará acompañado por Matías Fernández y José Florentín. Mientras que en la ofensiva Sebastián Villa, capitán del equipo, formará dupla de ataque junto a Fabrizio Sartori.
En la vereda de enfrente estará Belgrano. El equipo de Ricardo Zielinski viene de vencer a Banfield, en Alberdi, por la mínima diferencia. Anteriormente empató con Argentinos y Tigre, y venció a Rosario Central en su debut.
El Ruso optará por poner al mismo equipo que viene de ganarle 1-0 al Taladro: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López y Adrián Spörle; Alcides Benítez, Adrián Sánchez, Franco Vázquez y Emiliano Rigoni; Lucas Zelarayán y Nicolás Fernández.
Probables formaciones
Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Matías Fernández, Tomás Bottari, José Florentín; Fabrizio Sartori y Sebastián Villa.
Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López y Adrián Spörle; Alcides Benítez, Adrián Sánchez, Franco Vázquez y Emiliano Rigoni; Lucas Zelarayán y Nicolás Fernández.