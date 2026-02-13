Independiente Rivadavia recibe a Belgrano en el Bautista Gargantini: hora, formaciones y cómo verlo

Luego de haberse coronado como el campeón de la Copa Argentina, la Lepra no conoce la derrota. Fueron siete partidos en los que el Azul cosechó un empate y seis triunfos de manera consecutiva.

Este sábado, en el Bautista Gargantini, tendrá una dura prueba ante Belgrano. El elenco cordobés está también invicto y sumó ocho de los 12 puntos posibles.

Pensando en el equipo, Alfredo Berti optaría por poner en cancha a los mismos 11 que vienen de ganar los últimos dos partidos disputados: Sarmiento de Junín en condición de local y Estudiantes en Río Cuarto.

alfredo-berti-independiente-rivadavia Alfredo Berti repetiría el equipo que viene de ganar en Río Cuarto. Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

En este sentido Nicolás Bolcato seguirá custodiando los tres palos del arco leproso, mientras que la línea de cinco permanece inamovible. De esta manera Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer y Juan Manuel Elordi estarían desde el inicio.

En mitad de cancha Tomás Bottari estará acompañado por Matías Fernández y José Florentín. Mientras que en la ofensiva Sebastián Villa, capitán del equipo, formará dupla de ataque junto a Fabrizio Sartori.

En la vereda de enfrente estará Belgrano. El equipo de Ricardo Zielinski viene de vencer a Banfield, en Alberdi, por la mínima diferencia. Anteriormente empató con Argentinos y Tigre, y venció a Rosario Central en su debut.

El Ruso optará por poner al mismo equipo que viene de ganarle 1-0 al Taladro: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López y Adrián Spörle; Alcides Benítez, Adrián Sánchez, Franco Vázquez y Emiliano Rigoni; Lucas Zelarayán y Nicolás Fernández.

zielinski.jpg El Ruso Zielinski repetirá el equipo que viene de ganarle a Banfield en Córdoba.

Probables formaciones