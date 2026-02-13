La emoción del Monito Juncos en el regreso de Godoy Cruz al Gambarte: sus inicios en el Tomba

"Jugué en el viejo Gambarte y verlo cómo está ahora es increíble. La verdad que es una lástima que hayamos descendido, pero bueno, sé que dentro de poco el club va a volver a Primera", dijo el ex delantero de 31 años.

"Creo que estructuralmente Godoy Cruz es un equipo de primera división, no creo que dure mucho en el Nacional B, pero bueno, es lo que toca y Dios quiera que pueda volver rápido", amplió el concepto.

Joan Juncos Huracán Las Heras..jpg El Monito Juncos jugó en Huracán Las Heras. Foto: Prensa Huracán Las Heras

"Dejé de jugar, me retiré ahora a fin de año así que ahora estoy viviendo como un hincha más, viniendo a la cancha tranquilo. Estoy viviendo otra parte de la vida", cerró.

La palabra de Joan Juncos sobre la vuelta de Godoy Cruz a la Primera Nacional:

Embed

Los refuerzos de Godoy Cruz en la Primera Nacional

Godoy Cruz debutó en la Primera Nacional ante Ciudad de Bolívar en el estadio Feliciano Gambarte y el hincha pudo ver algunos refuerzos y otros futbolistas que regresaron de sus préstamos.

En el arco estuvo Roberto Ramírez, que volvió tras jugar en All Boys y es el capitán del equipo y recibió algunos aplausos de los hinchas.

El defensor Camilo Alessandría fue el único de los refuerzos que debutó como titular. El ex defensor de Sportivo Belgrano de San Francisco tuvo un buen desempeño

Y en la ofensiva estuvieron Matías Ramírez, que ya jugó en el Expreso y Martín Pino, que retornó de San Martín de Tucumán.