La emoción del Monito Juncos en el regreso de Godoy Cruz al Gambarte: sus inicios en el Tomba

El ex jugador Joan Juncos, quien se inició en Godoy Cruz, mostró su emoción. El Monito habló este viernes la vuelta del Expreso al Feliciano Gambarte para jugar la Primera Nacional 2026.
"Yo me inicié acá, soy hincha del club y la verdad que es hermoso venir a ver el equipo", arrancó la charla Juncos con Diario UNO.
"Godoy Cruz es mi casa, acá vine por primera vez a la cancha, lo acompañaba a mi viejo, él me inculcó el querer al club y poder volver a ver un partido en el nuevo Gambarte es hermoso", prosiguió el ex Tampico Madero (México), Gutiérrez Sport Club, Real Potosí (Bolivia), Gimnasia y Esgrima, Mitre de Santiago del Estero, Deportivo Rincón (San Rafael) y Flandria.
"Jugué en el viejo Gambarte y verlo cómo está ahora es increíble. La verdad que es una lástima que hayamos descendido, pero bueno, sé que dentro de poco el club va a volver a Primera", dijo el ex delantero de 31 años.
"Creo que estructuralmente Godoy Cruz es un equipo de primera división, no creo que dure mucho en el Nacional B, pero bueno, es lo que toca y Dios quiera que pueda volver rápido", amplió el concepto.
"Dejé de jugar, me retiré ahora a fin de año así que ahora estoy viviendo como un hincha más, viniendo a la cancha tranquilo. Estoy viviendo otra parte de la vida", cerró.
Godoy Cruz debutó en la Primera Nacional ante Ciudad de Bolívar en el estadio Feliciano Gambarte y el hincha pudo ver algunos refuerzos y otros futbolistas que regresaron de sus préstamos.
En el arco estuvo Roberto Ramírez, que volvió tras jugar en All Boys y es el capitán del equipo y recibió algunos aplausos de los hinchas.
El defensor Camilo Alessandría fue el único de los refuerzos que debutó como titular. El ex defensor de Sportivo Belgrano de San Francisco tuvo un buen desempeño
Y en la ofensiva estuvieron Matías Ramírez, que ya jugó en el Expreso y Martín Pino, que retornó de San Martín de Tucumán.