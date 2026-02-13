Todo el color de los hinchas de Godoy Cruz en la vuelta al Feliciano Gambarte

Embed

Desde el 2005 que no jugaba en el Gambarte en la segunda categoría del fútbol argentino

El 18 de junio de 2005 por el viejo Nacional B, en un empate sin goles ante Tiro Federal de Rosario, fue la última vez que el Expreso jugó en su estado por un torneo de ascenso. Luego, en 2006, el Tomba logró el ascenso en el 2006 bajo la conducción de Juan Manuel Llop.

Así opinaron los hinchas

Poco a poco los hinchas se van dando cita en las inmediaciones del Feliciano Gambarte. Entre el dolor por la pérdida de la categoría y el optimismo por retornar rápido a la Liga Profesional, se preparan para alentar a su equipo.

Embed - Hincha de Godoy Cruz en la previa del partido con Ciudad Bolivar

Sergio, hincha del Expreso desde la cuna, habló en la previa del encuentro: "Vengo por los colores más que por la categoría. Por supuesto que me gustaría estar en Primera, pero me tiran más los colores y el club. Por eso vengo".

"El técnico ha jugado mucho al misterio. Nosotros venimos para ver si podemos ascender. Tenemos que ascender. Somos un equipo de Primera A. Va a ser un año largo y duro, pero tenemos que ascender", sentenció.

Embed - Ramiro Conti, en la previa del debut de Godoy Cruz en la Primera Nacional

Otros de los que alzó la voz a minutos del partido fue Ramiro Conti. El pequeño, uno de los hinchas más famosos de Godoy Cruz en el último tiempo, se mostró optimista en el inicio de la temporada.

Sobre el apoyo del pueblo Bodeguero, expresó. "Estoy contento porque la comunidad de Godoy Cruz me apoya. Es una locura, no se entiende". A su vez, sumó: "Es un don que tengo y agradezco un montón tenerlo. Se dio naturalmente y agradezco tener la oportunidad que me están dando en todos los lugares".

En cuanto a su fanatismo por el Expreso, contó: "Soy muy hincha de Godoy Cruz. Me hice hincha del club por mi papá, mi hermano Gonzalo y mi sobrino Stéfano".

"No te voy a decir que es una decepción. Es lo que no tocó. Habrá que acomodarse y ganarla. Porque este año vamos a volver a Primera", sentenció sobre sus aspiraciones para la temporada 2026.

El recibimiento de los hinchas

Los hinchas de Godoy Cruz demostraron su amor por los colores. En la salida del equipo al campo de juego, el pueblo Bodeguero desplegó un show de fuegos artificiales que iluminó el cielo mendocino.

Embed - El recibimiento de los hinchas de Godoy Cruz para el debut del equipo en la Primera Nacional

