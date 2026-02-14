Inicio Ovación Fútbol Club Godoy Cruz Antonio Tomba
Primera Nacional

Vicente Poggi tras el empate de Godoy Cruz: "Tenemos que pelear el campeonato"

Vicente Poggi, el autor del gol de Godoy Cruz en el empate 1 a 1 con Ciudad Bolívar de local, por la Primera Nacional, habló de los objetivos de su equipo

Por UNO
Vicente Poggi marcó el empate de Godoy Cruz ante Ciudad de Bolívar.

Vicente Poggi marcó el empate de Godoy Cruz ante Ciudad de Bolívar.

Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

El volante Vicente Poggi, quien marcó el gol de Godoy Cruz este viernes en el empate 1 a 1 con Ciudad Bolívar de local, por la primera fecha de la Primera Nacional, habló de los objetivos de su equipo en el certamen.

"Creo que hoy estuvimos sólidos, nos está costando ganar acá (en el Gambarte). Estábamos muy bien emparejados en el gol de ellos, nos ganaron el duelo, es parte del fútbol y de las cosas que pueden pasar. Después tuvimos el control del partido, nos llegó el gol y por suerte lo empatamos", dijo el mediocampista del Bodeguero al término de la transmisión en la aplicación LPF Play, que transmite los partidos del certamen este 2026 en reemplazo de TyC Sports.

Godoy Cruz
Godoy Cruz no pudo con Ciudad de Bolívar.

Godoy Cruz no pudo con Ciudad de Bolívar.

"Tenemos que acostumbrarnos a la Primera Nacional, es otra dinámica, otro fútbol, otras canchas. Ellos (por Ciudad de Bolívar) ya están acostumbrados y nosotros vamos a tener que hacerlo lo más rápido posible", añadió el jugador tombino, que integró el plantel que bajó de categoría en el 2025.

"El entrenador nos pide que tenemos que pelear el campeonato porque se lo debemos a los hinchas y a toda la gente que viene a alentar siempre; creo que nos lo debemos a nosotros también", cerró el jugador, uno de los referentes del equipo que dirige Mariano Toedtli.

Lo que viene para Godoy Cruz en la Primera Nacional

Tras empatar con Ciudad de Bolívar, el Expreso visitará a Defensores de Belgrano el domingo 22 de febrero a las 15, por la segunda fecha del certamen.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas