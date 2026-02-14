Vicente Poggi tras el empate de Godoy Cruz: "Tenemos que pelear el campeonato"

"Creo que hoy estuvimos sólidos, nos está costando ganar acá (en el Gambarte). Estábamos muy bien emparejados en el gol de ellos, nos ganaron el duelo, es parte del fútbol y de las cosas que pueden pasar. Después tuvimos el control del partido, nos llegó el gol y por suerte lo empatamos", dijo el mediocampista del Bodeguero al término de la transmisión en la aplicación LPF Play, que transmite los partidos del certamen este 2026 en reemplazo de TyC Sports.

Godoy Cruz Godoy Cruz no pudo con Ciudad de Bolívar. Foto: Axel Lloret / Diario UNO

"Tenemos que acostumbrarnos a la Primera Nacional, es otra dinámica, otro fútbol, otras canchas. Ellos (por Ciudad de Bolívar) ya están acostumbrados y nosotros vamos a tener que hacerlo lo más rápido posible", añadió el jugador tombino, que integró el plantel que bajó de categoría en el 2025.