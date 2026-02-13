Fue héroe en el 7-0 de la Lepra a Belgrano y pide ayuda para volver a caminar: "No aguanto más el dolor"

"El organismo me la rechazó. Estuve un año y medio para que me la retiraran porque ya no aguantaba el dolor. Tenía fecha de cirugía el 13 de enero y obviamente la obra social todavía no autorizó ni la prótesis nacional", sumó el ex Independiente Rivadavia.

Para culminar, sobre su deseo de volver al día a día en el mundo del fútbol, cerró:"¡Hace un año que estoy con muletas sin poder caminar con normalidad. Solo necesito hacer mi vida normal, volver a una cancha para seguir dirigiendo que es algo que me gusta un montón y extraño".

La palabra de Walter Ledesma, ex Independiente Rivadavia

En una charla exclusiva ante los micrófonos de Ovación, Walter Ledesma contó detalles del duro momento está atravesando: "Me operé hace cinco años de artrosis en la cadera. Después de que me retiré me surgió ese inconveniente. En un principio arranqué con una molestia y pensé que era algún desgarro. Me hice estudios y salió que tenía artrosis. Lo aguanté y después era mucho el dolor. Se fue agravando hasta que me operaron, me colocaron una prótesis nacional. Hoy, empapado un poco más en el tema, me dicen que están locos. Que no tendrían que haberme puesto una prótesis nacional".

"A los dos años y medio empiezo a sentir una molestia, pensé que me había golpeado. El dolor se empezó a agravar, fui al médico, me hicieron estudios y se dieron cuenta que la prótesis estaba floja. El cuerpo la había rechazado. La obra social estuvo un año y medio para autorizar que el médico la sacara. El dolor se empezó a agravar cada vez más. Hace un año y medio estoy con muletas, no puedo caminar", añadió en su relato.

Además, Ledesma agregó: "En junio del año pasado me sacaron la prótesis. El médico me dijo que por mi edad (en ese entonces 42 años) tendrían que haberme colocado la prótesis importada desde un principio. Necesito si o si una prótesis importada, la cual tiene un valor elevado que yo hoy en día no tengo. Preguntamos si podíamos pagar la diferencia con lo que ellos autorizaban y me dijeron que no se podía hacer eso".

Rifa Walter Ledesma

A la hora de contar cómo nació la iniciativa, reveló: "Como consecuencia de esto mi familia y mis amigos organizaron un sorteo, que es el que está circulando en mis redes sociales. Con lo que se recaude vamos a costear parte de lo que es el valor de la prótesis que necesito".

"Hay varios premios. Son 24. Está la Play Station 5 como el principal premio. Hay gente de Córdoba que conocí en mi paso por Talleres de Córdoba y hay una estadía en Carlos Paz. Está la camiseta de Rosario Central que conseguí a través de mi hermano, que fue compañero de Ángel Di María. Mateo Martinelli, que lo conocí en mi paso por Independiente Rivadavia, me consiguió las camisetas de Newell's", agregó Ledesma.

Continuando con los premios, el santafesino sumó: "El papá de Ian Subiabre, que jugó conmigo en Puerto Madryn, me consiguió la camiseta de River. Mucha gente con la que me ha tocado jugar, gracias a Dios están colaborando. Me pone contento recibir el cariño de esta gente que conocí a través del fútbol".

Embed - Independiente Rivadavia 7 - Belgrano 0. Primera B Nacional 2007/08

"La idea es operarme lo más rápido posible. Ni bien juntemos lo que sale la prótesis quiero operarme y volver a mi vida normal. Hace un año y medio que no puedo hacer nada. Estaba dirigiendo a unos 45 kilómetros de Rosario en la Liga Totorense, que es muy competitiva. Hice mis primeras armas ahí. Es un cable a tierra para mí y hoy tampoco lo puedo hacer. Es una de las cosas que más extraño", relató quien anotó seis tantos con la camiseta de Independiente Rivadavia.

Antes de finalizar, Ledesma contó cómo vive en la actualidad: "Tuve un año y medio de mucho dolor, al punto de no poder moverme. Hoy tengo puesto un espaciador, hasta que me pueda colocar la prótesis".

Sobre el presente de Independiente Rivadavia

Como no podía ser de otra manera, el exjugador de la Lepra confirmó que sigue de cerca las campañas del elenco mendocino: "Las campañas de Independiente Rivadavia las sigo siempre. Me pone feliz su presente. Al club se lo nota súper ordenado. Cuando hay compromiso y responsabilidad por parte de la gente que maneja el club pasan estas cosas. El premio fue la Copa. Lo he seguido cuando las cosas no estaban bien también. Siempre pendiente. Me pone feliz que haya vuelto la gente que sabe manejar el club. Los mejores años del club fueron con Daniel Vila, cuando él y su gente estuvieron".

"El partido contra Belgrano lo tengo guardado en mi corazón. Me tocó marcar tres goles y que el partido temrine 7-0. Nos tocó que las cosas nos salieran bien. Terminó con una goleada que no es muy común", sentenció quien, aquella jornada en el Gargantini, se despachó con un triplete.