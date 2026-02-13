Inicio Ovación Fútbol Lamine Yamal
Se enojó el jugador culé

La furia de Lamine Yamal con un futbolista argentino en el Atlético de Madrid vs. Barcelona: "¿Quién sos?"

El extremo del Barcelona de España Lamine Yamal tuvo un duro cruce en la caída por 4 a 0 ante el Atlético de Madrid, en la ida de la semifinal de la Copa del Rey

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]

Lamine Yamal tuvo un duro cruce con un jugador de la Selección argentina. El extremo del Barcelona de España de 18 años discutió con el jugador albiceleste Nahuel Molina en la caída por 4 a 0 ante el Atlético de Madrid, de visitante, en la ida de la semifinal de la Copa del Rey.

Barcelona vivió una mala noche en el Estadio Metropolitano. El resultado abultado no solo dejó un golpe deportivo y un resultado histórico, sino también una escena picante que tuvo como protagonistas a Nahuel Molina y Lamine Yamal.

Nahuel molina

Tal vez víctima de la impotencia, cuando el encuentro ya se encaminaba hacia el cierre, el delantero español, una de las principales figuras del Barsa, estalló contra varios futbolistas del conjunto colchonero.

Primero se enojó con Marc Pubill, con quien tuvo un cruce cara a cara que incluyó empujones y reproches.

Sin embargo, luego Yamal se siguió enojando. Poco después, el joven jugador también protagonizó un ida y vuelta con Nahuel Molina, lateral derecho de la Selección argentina campeona del mundo en Qatar 2022.

nahuel-molina5.jpg
Nahuel Molina viene de ser campeón del mundo con la Selección argentina.

Nahuel Molina viene de ser campeón del mundo con la Selección argentina.

Qué le dijo Lamine Yamal a Nahuel Molina en medio del lío

En medio del picante cruce antes de la Finalissima (el partido que enfrentará a argentinos y españoles) el jugador del Furia Roja le lanzó un insulto directo al defensor: "¿Quién sos? Tonto". La frase se viralizó rápidamente sin mucha explicación detrás de qué sucedió, pero se interpreta en el contexto de frustración total en el equipo visitante.

En el video se puede apreciar cómo Antoine Griezmann frenó al español y el encuentro terminó sin ningún estallido entre el argentino campeón del mundo y la estrella del futbol español de 18 años. Pero lo del joven jugador español fue muy desubicado, como suele actuar él muchas veces.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas