La furia de Lamine Yamal con un futbolista argentino en el Atlético de Madrid vs. Barcelona: "¿Quién sos?"

Primero se enojó con Marc Pubill, con quien tuvo un cruce cara a cara que incluyó empujones y reproches.

Sin embargo, luego Yamal se siguió enojando. Poco después, el joven jugador también protagonizó un ida y vuelta con Nahuel Molina, lateral derecho de la Selección argentina campeona del mundo en Qatar 2022.

nahuel-molina5.jpg Nahuel Molina viene de ser campeón del mundo con la Selección argentina.

Qué le dijo Lamine Yamal a Nahuel Molina en medio del lío

En medio del picante cruce antes de la Finalissima (el partido que enfrentará a argentinos y españoles) el jugador del Furia Roja le lanzó un insulto directo al defensor: "¿Quién sos? Tonto". La frase se viralizó rápidamente sin mucha explicación detrás de qué sucedió, pero se interpreta en el contexto de frustración total en el equipo visitante.

En el video se puede apreciar cómo Antoine Griezmann frenó al español y el encuentro terminó sin ningún estallido entre el argentino campeón del mundo y la estrella del futbol español de 18 años. Pero lo del joven jugador español fue muy desubicado, como suele actuar él muchas veces.