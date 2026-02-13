Therians: un hombre pidió atención veterinaria por moquillo en San Luis

La profesional de la salud animal detalló a la radio LU5AM: “Particularmente tuvimos un caso acá esta semana, cayeron una persona therian junto a una persona humana a hacerse atender a una veterinaria”, contó Veglia. La profesional dijo que el tema de los therians “empezó a conversarse entre nosotros” por la cantidad de episodios recientes.

¿Qué dijo la veterinaria que recibió el pedido de atención de un therian?

La veterinaria mantuvo la calma y fue clara: “Insistí en que no puedo tratar una enfermedad en un ser humano y le dije al paciente que asistiera a cualquiera de los ambientes de salud que se encuentran en nuestra provincia”.

La titular del colegio veterinario enfatizó: “Obviamente, nosotros como médicos veterinarios no podemos atender a personas humanas, porque es algo que no nos compete. En nuestro título sería ejercer ilegalmente la profesión. Es algo de lo cual nosotros bregamos mucho: el no hacer ejercicio ilegal sobre nuestra profesión”.

El episodio fue grabado

Según dijo Veglia la secuencia fue grabada y documentada por los propios therians, lo que preocupó a los profesionales. “Ya es una situación violenta para el profesional actuante porque no te da libertad de acción en el sentido de decir ‘tengo que medir porque me van a escrachar en las redes sociales’”.

De momento no ha trascendido el video de este episodio, por lo tanto no se sabe si se trata de una broma o el pedido fue realizado con seriedad.

Otro episodio therian ya fue noticia hace pocos días en Córdoba, cuando la madre de una joven de 14 años denunció que su hija fue mordida por un joven que se identificaba como animal.