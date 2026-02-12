Encuentro Therian en Mendoza: los detalles de la curiosa convocatoria de personas que se sienten animales

No hay que confundirlos con los furries. Mientras los furries disfrutan del arte, los disfraces y la creación de personajes, los therians lo ven como una identidad espiritual o neurológica.

Los jóvenes therians practican comportamientos relacionados con el animal con el que se sienten identificados, que consiste en correr, saltar y caminar en cuatro patas imitando los movimientos. Es muy común ver videos de esto en TikTok, red social por la que empezaron a viralizarse.

La convocatoria para este 20 de febrero tiene razones muy específicas de acuerdo con ellos. La primera de ellas, sin dudas, es darse a conocer ante la sociedad, y que mejor que hacerlo en la Plaza Independencia.

Sea una reunión masiva o un pequeño grupo de curiosos, el evento therian ya cumplió su primer objetivo: estar en la agenda de los mendocinos.

Ataque y preocupación en Jesús María

La tranquilidad de la localidad cordobesa de Jesús María se vio alterada por una denuncia que encendió las alarmas sobre los límites de esta subcultura. Una mujer denunció que su hija de 14 años fue atacada por un joven "therian" en pleno centro de la ciudad.

Según el relato de la madre, la adolescente fue interceptada por un grupo de jóvenes que vestían máscaras de animales (lobos o perros). Lo que inicialmente pareció una broma -los jóvenes la rodearon y olfatearon- terminó en una agresión física cuando uno de ellos la mordió en el tobillo, provocándole una herida.

El atacante se encontraba presuntamente en un estado de "shift", un término utilizado dentro de la comunidad para describir momentos en los que el individuo experimenta una conexión sensorial y conductual profunda con su animal interior.