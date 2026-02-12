Therians: qué significa su nombre y de dónde viene

Cba perros muerde Este grupo se identifica con animales salvajes, y de ahí proviene su nombre. Foto gentileza la100.com

El origen histórico en la era digital

Para comprender qué significa este movimiento, resulta necesario retroceder hasta la década de los 90. En aquel periodo, surgieron diversas comunidades en internet bajo el concepto de otherkin. Inicialmente, estos grupos nucleaban a individuos que sentían afinidad con criaturas mitológicas como los elfos. Con el paso del tiempo, la tendencia derivó en una vertiente específica orientada hacia la fauna real del planeta. Así se consolidaron los therians, estableciendo una distinción clara frente a otras subculturas contemporáneas.

A diferencia del fenómeno conocido como furry, donde prevalece el cosplay y la pertenencia a un grupo de aficionados, los therians sostienen que su condición es una parte constitutiva de su ser. Mientras que un furry utiliza un traje por diversión o arte, el therian puede integrar accesorios como máscaras o colas para expresar una identidad que siente como propia y preexistente. Esta distinción es clave para entender la seriedad con la que muchos participantes asumen sus comportamientos en el espacio público.

Conductas y presencia en la vida urbana

En ciudades como Buenos Aires, la presencia de personas que adoptan estas actitudes generó debates profundos sobre la identidad moderna. Los testimonios indican que estos individuos suelen realizar actividades propias de los animales con los que se identifican, como revolcarse en el pasto o interactuar con otras mascotas. El nombre del grupo comenzó a circular con mayor fuerza en los medios de comunicación tras diversos avistamientos en zonas concurridas, donde la extrañeza ante lo desconocido suele marcar la reacción de los transeúntes.

Pese a la sorpresa que causan, quienes estudian el comportamiento de los therians aclaran que se trata de personas que mantienen una vida normal y civilizada fuera de sus momentos de expresión animal. Muchos de ellos explican que reservan estas conductas para sus tiempos de ocio o encuentros con su "manada". El significado de sus acciones, por lo tanto, reside en una búsqueda de libertad personal y conexión con instintos que la vida urbana tradicional suele reprimir.