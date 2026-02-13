Copa Libertadores: la premonición del Gallego Méndez en el histórico triunfo de Juventud Las Piedras

Juventud Las Piedras, dirigido por Sebastián Méndez, dio un batacazo tras imponerse como visitante por 4 a 3 en definición por penales a la Universidad Católica de Ecuador y avanzó a la segunda fase previa de la Copa Libertadores.
La clasificación del humilde equipo uruguayo llegó luego de imponerse por mismo resultado en el tiempo regular, en la revancha disputada en la altura del estadio Olímpico Atahualpa de Quito. El global fue de 4-4 ya que, en el duelo de ida en Uruguay, los ecuatorianos triunfaron por 1-0.
Tal como lo predijo el Gallego Sebastián Méndez, ex DT de Godoy Cruz, el arquero del conjunto Charrúa, el ex Deportivo Maipú Sebastián Sosa, tapó los disparos de Jhon Chancellor y Jerónimo Cacciabue y se convirtió en el héroe de la jornada.
En los 90' reglamentarios marcaron los goles de Juventud Las Piedras Renzo Sánchez, a los 26' de la primera etapa, Federico Barrandeguy de penal a los 48' del mismo período, Pablo Lago de penal, a los 4' del segundo tiempo, y Patricio Pernicone, en el segundo minuto de tiempo adicionado.
Por su parte, anotaron para el conjunto ecuatoriano José Fajardo, a los 6' del primer tiempo y a los 30' del segundo, y Jhon Chancellor, a los 19' del complemento.
En la próxima instancia, Juventud Las Piedras enfrentará a Guaraní de Paraguay, en una serie que arrancará el próximo jueves como local.
