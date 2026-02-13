Copa Libertadores: la premonición del Gallego Méndez en el histórico triunfo de Juventud Las Piedras

La clasificación del humilde equipo uruguayo llegó luego de imponerse por mismo resultado en el tiempo regular, en la revancha disputada en la altura del estadio Olímpico Atahualpa de Quito. El global fue de 4-4 ya que, en el duelo de ida en Uruguay, los ecuatorianos triunfaron por 1-0.

Sebastián Méndez llevó a Juventud Las Piedras a la segunda ronda de la fase previa de la Copa Libertadores.

Tal como lo predijo el Gallego Sebastián Méndez, ex DT de Godoy Cruz, el arquero del conjunto Charrúa, el ex Deportivo Maipú Sebastián Sosa, tapó los disparos de Jhon Chancellor y Jerónimo Cacciabue y se convirtió en el héroe de la jornada.