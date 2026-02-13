Gimnasia y Esgrima prepara dos cambios claves para conseguir 3 puntos contra Talleres

Darío Herrera será el encargado de impartir justicia en el partido que se jugará en el Mario Alberto Kempes. El rival del Lobo viene de empatar, pero su rendimiento en el torneo local viene siendo muy irregular, con un triunfo, un empate y dos derrotas. También se le puede sumar que clasificó de fase de la Copa Argentina tras ganarle a Argentinos de Merlo.

En la Zona A, Gimnasia y Esgrima aparece con 6 puntos en total y Talleres con 4, ambos fuera de la zona clasificatoria de la siguiente fase. A diferencia de los cordobeses, el Lobo necesita de los puntos para continuar engrosando los puntos con los cuales se calcula el promedio, siendo que por sus pocos partidos, el cálculo es diferente.

gimnasia instituto

Gimnasia y Esgrima: Ariel Broggi prepara dos cambios para el sábado

Ariel Broggi está un tanto cuestionado por el hincha de Gimnasia y Esgrima, es por eso que contra Talleres de Córdoba deberá ratificar el triunfo y funcionamiento que tuvo contra Instituto. Para ello, el DT busca realizar dos importantes cambios en una de las líneas.

Tras la expulsión contra Unión, Franco Saavedra regresará al equipo titular, reemplazando a Matías Recalde. Además, Ariel Broggi también moverá las piezas en el otro lateral de la cancha, sacando del 11 titular al paraguayo Juan Franco, por quien fue titular los pirmeros dos partidos del Lobo, Luciano Paredes.

En un principio, el resto del equipo de Gimnasia y Esgrima no cambiaría, manteniendo a: Cesar Rigamonti; Franco Saavedra o Matías Recalde, Imanol González, Ezequiel Muñoz, Juan Franco o Luciano Paredes; Facundo Lencioni, Ulises Sánchez, Nahuel Barboza, Julián Ceballos; Valentino Simoni y Agustin Modica.

gimnasia instituto 3 Foto: Axel Lloret/UNO

En caso de ganar de visitante, Gimnasia y Esgrima se mete en el lote de equipos clasificados a la próxima fase. Llegaría a 7 puntos.