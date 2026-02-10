Torneo Proyección 2026: Gimnasia y Esgrima empató con Racing en el Víctor Legrotaglie

Gimnasia y Esgrima tuvo su estreno en el estadio Víctor Legrotaglie jugando por el Torneo Proyección 2026 con un empate frente a Racing de Avellaneda. Este cotejo fue la segunda presentación del Lobo en un partido correspondiente a la Zona A.
Fue por la segunda fecha del Torneo Apertura de Reserva para el Lobo que es uno de los tres equipos mendocinos participantes, junto a Independiente Rivadavia y Godoy Cruz.
El equipo dirigido por Luciano Cipriani presentó como titulares a Santiago Roggero; Tiziano Stéfano, Juan Lonigro, Gerónimo Patritti y David Martini; Matías Domínguez, Martín Úbeda y Julián Moya; Axel Ponce, Lucas Orellana y Lautaro Mira.
Thiago Taborda abrió el marcador a los 14' del primer tiempo para la Academia. A los 42' igualó Axel Ponce para el Lobo.
Un partido interesante se vivió en el Parque entre el Lobo y el Racing Club.
El Lobo en el arranque del torneo empató sin goles ante Sarmiento de Junín, con este resultado sumó su segundo punto seguido.
Por la tercera fecha Gimnasia y Esgrima jugará ante River Plate, de visitante. El encuentro se disputará el próximo miércoles 18 de febrero desde las 20.
Por la 2da fecha Independiente Rivadavia visitará a Independiente de Avellaneda, en Villa Domínico. El partido se jugará este jueves 12 de febrero desde las 17.
La Lepra, en la primera fecha con el debut como entrenador de Nicolás Medina, logró un triunfo en la Ciudad Deportiva por 2 a 0 con goles de Axel Leiva y Luciano Sábato.
Godoy Cruz recibirá Sarmiento de Junín, en Coquimbito, desde las 17. El Expreso en la primera fecha igualó 1 a 1 de visitante ante Argentinos Juniors, en el estreno como entrenador de Osvaldo Miranda.