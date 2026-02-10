Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
José Florentín y el gran momento de Independiente Rivadavia en el Torneo Apertura: "Estamos por el buen camino"

José Florentín analizó el buen andar de Independiente Rivadavia en el Torneo Apertura, ya que tiene el puntaje ideal

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
José Florentín celebró un nuevo triunfo de Independiente Rivadavia.

Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

El mediocampista paraguayo José Florentín dejó sus sensaciones tras el triunfazo de Independiente Rivadavia ante Estudiantes de Río Cuarto en condición de visitante por la mínima diferencia. La Lepra es el líder del grupo B del Torneo Apertura con el puntaje ideal, ya que tiene 12 puntos en cuatro partidos disputados.

José Florentín Independiente Rivadavia
José Florentín ha tenido buenos rendimientos en Independiente Rivadavia.

El volante de 29 años, que llegó proveniente de Central Córdoba de Santiago del Estero, habló sobre este gran presente que atraviesa el equipo y comentó: "La verdad que estoy muy contento por este buen momento que estamos pasando, estamos por el buen camino, esperemos poder seguir por esta buena senda".

Embed - José Florentín analizó la victoria de Independiente Rivadavia en Rio Cuarto

José Florentín destacó la ayuda que recibió de Arce y Villalba para adaptarse al equipo

Sobre su adaptación a Independiente Rivadavia, el paraguayo reveló: "La verdad que me he sentido muy bien, Álex Arce e Iván Villalba (sus compatriotas) me acoplaron a este grupo de un plantel que terminó jugando el torneo pasado y a medida que van pasando los partidos me voy sintiendo mejor".

José Florentín.
José Florentín lleva la pelota entre los jugadores de Estudiantes de Río Cuarto.

"En este partido terminé bastante bien, un poco cansado por la seguidilla de partidos", agregó.

Con respecto al funcionamiento del equipo en este arranque del torneo, que lo ubica como puntero, afirmó: "Estamos en crecimiento, sabemos que el equipo puede dar un poco más, los resultados son buenos, nos queda mucho por jugar. Se vienen partidos muy importantes para nosotros y los afrontaremos de la mejor manera".

José Florentín se refirió a lo que significa sun sus seres queridos en el fútbol. "Ellos son gran parte del fútbol, son fundamentales en el día a día. A veces los jugadores tenemos bajones y la familia está siempre apoyando, y trato de dar lo mejor en el campo de juego".

Luego de pasar por Guaraní de Paraguay, Vélez y Central Córdoba de Santiago del Estero, Florentín está aportando su experiencia al mediocampo de Independiente Rivadavia.

