José Florentín y el gran momento de Independiente Rivadavia en el Torneo Apertura: "Estamos por el buen camino"

José Florentín. José Florentín lleva la pelota entre los jugadores de Estudiantes de Río Cuarto. Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

"En este partido terminé bastante bien, un poco cansado por la seguidilla de partidos", agregó.

Con respecto al funcionamiento del equipo en este arranque del torneo, que lo ubica como puntero, afirmó: "Estamos en crecimiento, sabemos que el equipo puede dar un poco más, los resultados son buenos, nos queda mucho por jugar. Se vienen partidos muy importantes para nosotros y los afrontaremos de la mejor manera".

José Florentín se refirió a lo que significa sun sus seres queridos en el fútbol. "Ellos son gran parte del fútbol, son fundamentales en el día a día. A veces los jugadores tenemos bajones y la familia está siempre apoyando, y trato de dar lo mejor en el campo de juego".

Luego de pasar por Guaraní de Paraguay, Vélez y Central Córdoba de Santiago del Estero, Florentín está aportando su experiencia al mediocampo de Independiente Rivadavia.