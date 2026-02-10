Bolcato, Studer, Bottari y Villa: la columna vertebral de un Independiente Rivadavia imbatible

Berti como cerebro; Villa, Bottari, Studer y Bolcato como columna de Independiente Rivadavia

Hoy todo el país habla del rendimiento de Independiente Rivadavia, equipo que con base en un juego claro y sólido, se ha convertido en uno de los rivales más difíciles de la Liga Profesional. El cambio de temporada trajo salidas importantes en el plantel, pero con Alfredo Berti a la cabeza logró renovar su plantilla: con un mix de jugadores de jerarquía, juveniles y viejos conocidos.

A pesar de que hay enormes rendimientos como el de Alejo Osella, José Florentín, Matías Fernández, Gonzalo Ríos, entre otros, hoy el éxito de Alfredo Berti se encuentra en la columna vertebral azul. Una vez, el exdefensor del Manchester United, Gary Neville, dijo que "la columna vertebral de un equipo de fútbol es fundamental" para el éxito, ya que es el eje que sostiene al equipo y sostiene el funcionamiento táctico.

Alfredo Berti, el cerebro de todo

El técnico de Independiente Rivadavia está en todo y supo acomodarse a una importante renovación de plantel. Supo qué nombres pedir, en que jugadores confiar y ratificar, el esquema a potenciar y hasta darle la posibilidad a un juvenil de hacerse cargo del arco azul.

Berti logró un funcionamiento sin fisuras, preparado para hacerle frente a cualquier equipo, con jugadores muy potenciados y que solo demuestran las capacidades del DT leproso. Incluso, no le ha temblado el pulso en sentar a nombres que fueron parte del plantel campeón de la Copa Argentina.

Nicolás Bolcato, el juvenil que parece un experimentado

Con 21 años, el joven arquero tuvo la oportunidad y la responsabilidad de ocupar el arco de Independiente Rivadavia y no era una tarea fácil, teniendo que ocupar el sitio que dejó Ezequiel Centurión. Partido a partido, con rendimientos muy destacados y atajadas claves, el juvenil logró que los hinchas dejen de pedir por un arquero de experiencia y que solo lleguen aplausos desde la tribuna.

Hoy todo parece apuntar a que en la Lepra, encontraron arquero para rato con Nicolás Bolcato.

Sheyko Studer el bloque clave en una pared sin fisuras

Independiente Rivadavia juega con un esquema que se compone por 5 defensores, o 3 si queremos considerar a Osella y Elordi como carrileros, y si bien todos ocupan un rol clave, hoy Studer es la voz de mando en esta fórmula que se entiende a la perfección.

En tan solo cuatro partidos, la Lepra ha concedido 3 goles en contra, y si bien no es el equipo con la estadística más baja, si forma parte de los menos goleados. Lo de Sheyko Studer no es una novedad, y es que lleva tiempo siendo uno de los mejores centrales del país, y un jugador que con el tiempo tomó tal relevancia, que actualmente es de los capitanes del plantel.

Tomás Bottari, corte, visión y pausa

Siempre dicen que el 5 de un equipo tiene que ser alguien de experiencia y Tomás Bottari parece que miente con su edad, porque si bien su documento dice que tiene 24 años, por su forma de jugar, pareciera de muchos más. El joven se ha hecho cargo del mediocampo de Independiente Rivadavia, parandose en la mitad sólo o acompañado. Aporta quite, visión y pausa.

Bottari no es una pieza nueva en la Lepra, sino que es una de las fijas que tiene el equipo de Alfredo Berti desde 2025, a pesar de que hoy en día tiene alternativas naturales en ese puesto.

Sebastián Villa, capitán y dueño del equipo

Nadie podía dudar de la importancia que tuvo Sebastián Villa en Independiente Rivadavia durante el 2025, y su continuidad en el plantel, fue una de las mejores noticias que pudo recibir Alfredo Berti. El colombiano era una carta que el DT no iba a dudar en usar su despliegue físico, juego asociado y determinación, y otra vez, no se equivocó.

El rendimiento del delantero cafetero es superlativo, no solo en lo que está rindiendo a nivel individual, sino a lo que aporta en juego y desgaste físico. Con nuevos socios, Villa sigue subiendo su nivel y siendo cada vez más importante para este Independiente Rivadavia puntero.

Por lo pronto, Independiente Rivadavia deberá prepararse para una seguidilla dura que se conforma por Belgrano, Independiente, Racing y River.