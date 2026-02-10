Inicio Ovación Fútbol AFA
Polémica en el fútbol

La AFA decidió cómo será la televisación de la Primera Nacional, el Federal A y todo el fútbol de ascenso

Tras desechar ofertas, el Comité Ejecutivo de la AFA decidió este martes quedarse con los derechos de televisación de la Primera Nacional y todas las categorías de ascenso.

Por UNO
La TV del ascenso será por streaming.

La TV del ascenso será por streaming.

Tras desechar ofertas, el Comité Ejecutivo de la AFA decidió este martes quedarse con los derechos de televisación de la Primera Nacional, el Torneo Federal A y todas las categorías de ascenso.

Después de no haber recibido una oferta acorde a las expectativas los dirigentes decidieron que los encuentros no irán por cable ni por TV abierta sino que serán transmitidos vía streaming en LPF Play, la plataforma de la Liga Profesional en la que hasta ahora se transmitía el Torneo Proyección y el de fútbol femenino.

Hinchas de Godoy Cruz (2)
La campa&ntilde;a de Godoy Cruz en la Primera Nacional se podr&aacute; ver por streaming.

La campaña de Godoy Cruz en la Primera Nacional se podrá ver por streaming.

En el primer mes los encuentros se podrás ver de manera gratuita, pero los usuarios deberán suscribirse para luego comenzar a pagar el servicio y así comenzará la monetización.

Aún resta definirse qué empresa estará a cargo de la producción de las transmisiones del certamen que comienza este viernes.

Por otra parte, en la reunión se definió el esquema de pago para los clubes según la divisional en la que competirán esta temporada.

  • Primera Nacional: $65 millones.
  • B Metropolitana: $20 millones.
  • Primera C y Torneo Federal A: $12 millones

La primera fecha de la Primera Nacional

Zona A

Viernes 13 de febrero

  • 17.00: San Miguel vs. Central Norte
  • 21.30: Godoy Cruz vs. Ciudad de Bolívar

Sábado 14 de febrero

  • 17.00: All Boys vs. Mitre de Santiago del Estero
  • 17.00: Acassuso vs. Chaco For Ever
  • 17.00: Morón vs. Defensores de Belgrano
  • 17.00: San Telmo vs. Ferro
  • 20.00: Colón vs. Deportivo Madryn

Domingo 15 de febrero

  • 17.30: Los Andes vs. Almirante Brown
  • 19.00: Racing de Córdoba vs. Estudiantes de Caseros

Zona B

Viernes 13 de febrero

  • 21.00: Atlético de Rafaela vs. Almagro
  • 22.00: Gimnasia y Tiro de Salta vs. Colegiales

Sábado 14 de febrero

  • 18.00: Agropecuario vs. Deportivo Maipú
  • 19.00: Tristán Suárez vs. Temperley

Domingo 15 de febrero

  • 17.00: Güemes de Santiago del Estero vs. Chicago
  • 17.00: Chacarita vs. San Martín de San Juan
  • 17.00: Atlanta vs. Quilmes
  • 19.00: San Martín de Tucumán vs. Patronato

Lunes 16 de febrero

  • 17.00: Gimnasia de Jujuy vs. Midland

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas