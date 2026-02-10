La AFA decidió cómo será la televisación de la Primera Nacional, el Federal A y todo el fútbol de ascenso

Tras desechar ofertas, el Comité Ejecutivo de la AFA decidió este martes quedarse con los derechos de televisación de la Primera Nacional, el Torneo Federal A y todas las categorías de ascenso.
Después de no haber recibido una oferta acorde a las expectativas los dirigentes decidieron que los encuentros no irán por cable ni por TV abierta sino que serán transmitidos vía streaming en LPF Play, la plataforma de la Liga Profesional en la que hasta ahora se transmitía el Torneo Proyección y el de fútbol femenino.
En el primer mes los encuentros se podrás ver de manera gratuita, pero los usuarios deberán suscribirse para luego comenzar a pagar el servicio y así comenzará la monetización.
Aún resta definirse qué empresa estará a cargo de la producción de las transmisiones del certamen que comienza este viernes.
Por otra parte, en la reunión se definió el esquema de pago para los clubes según la divisional en la que competirán esta temporada.
Zona A
Viernes 13 de febrero
Sábado 14 de febrero
Domingo 15 de febrero
Zona B
Viernes 13 de febrero
Sábado 14 de febrero
Domingo 15 de febrero
Lunes 16 de febrero