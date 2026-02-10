La AFA decidió cómo será la televisación de la Primera Nacional, el Federal A y todo el fútbol de ascenso

Después de no haber recibido una oferta acorde a las expectativas los dirigentes decidieron que los encuentros no irán por cable ni por TV abierta sino que serán transmitidos vía streaming en LPF Play, la plataforma de la Liga Profesional en la que hasta ahora se transmitía el Torneo Proyección y el de fútbol femenino.

Hinchas de Godoy Cruz (2) La campaña de Godoy Cruz en la Primera Nacional se podrá ver por streaming. Nicolás Ríos / Diario UNO

En el primer mes los encuentros se podrás ver de manera gratuita, pero los usuarios deberán suscribirse para luego comenzar a pagar el servicio y así comenzará la monetización.