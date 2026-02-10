Huellas químicas en la cerámica antigua

fabrica aceite

La detección del producto líquido resultó más compleja que la de los frutos, dado que el aceite no suele dejar rastros sólidos duraderos. Sin embargo, los análisis de residuos orgánicos en vasijas permitieron encontrar lípidos atrapados en los poros de la cerámica. La presencia de grandes jarras de almacenamiento en el sur de Italia sugiere que el prensado se realizaba en pequeños lotes para el consumo de las aldeas. Estas prácticas locales sentaron las bases para que, siglos después, Roma pudiera escalar la producción a niveles industriales aprovechando un conocimiento técnico que ya estaba profundamente arraigado en el territorio.

Al llegar la Edad del Hierro, el cultivo se extendió de manera generalizada y el aceite de oliva se integró en la dieta diaria, la iluminación y los rituales. Los alfareros locales comenzaron a fabricar ánforas inspiradas en modelos extranjeros, lo que indica una intención clara de almacenar y distribuir el recurso de forma autónoma. Comunidades etruscas e itálicas plantaron olivares incluso en terrenos difíciles, seleccionando variedades más resistentes al frío. Cuando el estado de Roma finalmente absorbió estos territorios, el sistema oleícola ya representaba un pilar básico de la economía doméstica y no un lujo importado.

El relato tradicional que sugería un colapso de la industria italiana tras el siglo II d.C. perdió fuerza ante las nuevas excavaciones. Los hallazgos confirman que, a pesar de la llegada de suministros de otras provincias, la producción de aceite de oliva en suelo itálico persistió con adaptaciones locales. En ciudades como Pompeya, el uso de la oruja como combustible demuestra un aprovechamiento integral del recurso. La historia de este producto en Italia se entiende ahora como una evolución constante y duradera que precede por siglos a las estructuras administrativas del imperio.