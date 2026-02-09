Asombroso hallazgo científico: la ciencia descubre cuál es el verdadero origen de las canas en el cabello

Entonces, cuando estas células se agotan debido a la tensión constante, el cabello pierde su capacidad de generar color, naciendo blanco de forma permanente. En consecuencia, el bienestar emocional no solo influye en la caída del pelo, sino que es un pilar fundamental para conservar su tono natural. La ciencia sugiere reducir los momentos de saturación y mejorar la calidad del sueño no solo beneficia la salud mental, sino que protege la integridad biológica del cuero cabelludo.

canas

¿Qué sucede con la genética y las canas prematuras?

En la misma línea, la investigación señala que el factor genético también será determinante en la presencia de canas prematuras. Aunque, subrayan que el estilo de vida tiene el poder de modificar significativamente esos tiempos. Es decir que, si nuestros padres y abuelos padecieron canicie de jóvenes, nosotros podemos revertir la situación poniendo en práctica buenos hábitos.

canas La presencia de canas no es solamente algo ligado a la edad.

En concreto, la ciencia recomienda realizar una dieta balanceada, descansar bien por la noche, hidratarse, hacer ejercicio y, fundamentalmente, no someterse a situaciones de alto estrés constante.

Por otro lado, entre las cosas que aceleran la canicie prematura, los científicos destacan: