Asombroso hallazgo científico: la ciencia descubre cuál es el verdadero origen de las canas en el cabello

Tradicionalmente, la aparición de las canas se ha interpretado como un signo inevitable del paso del tiempo. Sin embargo, una reciente investigación de la Universidad de Harvard ha transformado esta percepción al demostrar que el envejecimiento es solo uno de los múltiples factores que intervienen en la pérdida de pigmentación del cabello. A continuación, todo lo que dice la ciencia luego de este importante descubrimiento.
Según informa el medio especializado Vanitatis, un estudio realizado por científicos de la Universidad de Harvard revela que hábitos cotidianos y estados emocionales pueden acelerar la aparición de canas en el cabello, principalmente en personas que apenas superan los 20 años de edad.
El equipo liderado por el Dr. Ya-Chieh Hsu descubrió la relación directa entre el estrés y la coloración del cabello. Según el profesor de biología regenerativa, el estrés crónico afecta de manera específica a las células madre encargadas de producir los melanocitos en los folículos pilosos.
Entonces, cuando estas células se agotan debido a la tensión constante, el cabello pierde su capacidad de generar color, naciendo blanco de forma permanente. En consecuencia, el bienestar emocional no solo influye en la caída del pelo, sino que es un pilar fundamental para conservar su tono natural. La ciencia sugiere reducir los momentos de saturación y mejorar la calidad del sueño no solo beneficia la salud mental, sino que protege la integridad biológica del cuero cabelludo.
¿Qué sucede con la genética y las canas prematuras?
En la misma línea, la investigación señala que el factor genético también será determinante en la presencia de canas prematuras. Aunque, subrayan que el estilo de vida tiene el poder de modificar significativamente esos tiempos. Es decir que, si nuestros padres y abuelos padecieron canicie de jóvenes, nosotros podemos revertir la situación poniendo en práctica buenos hábitos.
En concreto, la ciencia recomienda realizar una dieta balanceada, descansar bien por la noche, hidratarse, hacer ejercicio y, fundamentalmente, no someterse a situaciones de alto estrés constante.
Por otro lado, entre las cosas que aceleran la canicie prematura, los científicos destacan:
- Alimentación deficiente: la falta de nutrientes esenciales debilita la producción de melanina.
- Tabaquismo: el consumo de tabaco genera estrés oxidativo que daña las células capilares.
- Maltrato químico y térmico: el uso excesivo de secadores, tintes agresivos y productos químicos debilita la salud del folículo desde la superficie.