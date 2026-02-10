Inicio Ovación Fútbol Boca
Se enojó Román

Tensión en Boca: Riquelme se reunió con el plantel tras dura la caída ante Vélez

El presidente de Boca, Juan Román Riquelme se reunió con el plantel tras la dura caída ante Vélez por 2 a 1, por la cuarta fecha del Torneo Apertura

Juan Román Riquelme está enojado por el presente de Boca.

Boca no la pasa bien y hay enojo. El titular xeneize, Juan Román Riquelme habló con el plantel tras la dura caída ante Vélez por 2 a 1, por la cuarta fecha del Torneo Apertura

El DT xeneizei, Claudio Úbeda, canceló la típica jornada libre posterior a los partidos (se lo habría exigido Riquelme) y reunió a los futbolistas en Ezeiza para comenzar una nueva semana de trabajo. Juan Román Riquelme fue a la reunión y sorprendió a los jugadores.

claudio úbeda amistoso
Claudio &Uacute;beda no le encuentra la vuelta a Boca.

En ESPN dijeron que "Riquelme tomó la palabra y luego los escuchó".

"La intención fue intercambiar opiniones sobre el nivel del equipo y lo que sucedió anoche", añadió el periodista.

Lo que es claro que Riquelme no quedó conforme con el rendimiento del equipo y que por ello fue a ver a los jugadores auriazules.

Riiquelme suele hablar con el plantel de Boca cuando hay crisis

Riquelme suele hacer este tipo de reunines. Román apunta a generar un diálogo fluido con el plantel, debatir sobre los objetivos y buscar soluciones en medio de las crisis futbolísticas.

En el 2025, el presidente de Boca entró al vestuario luego de dos derrotas que marcaron al equipo: las eliminaciones de la Copa Libertadores y la Copa Argentina ante Alianza Lima y Vélez, respectivamente.

Lo que viene para Boca en el Torneo Apertura

Boca jugará de local el próximo domingo desde las 19.30 ante Platense por el Apertura, en la Bombonera.

