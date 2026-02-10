Tensión en Boca: Riquelme se reunió con el plantel tras dura la caída ante Vélez

Boca no la pasa bien y hay enojo. El titular xeneize, Juan Román Riquelme habló con el plantel tras la dura caída ante Vélez por 2 a 1, por la cuarta fecha del Torneo Apertura
Boca no la pasa bien y hay enojo. El titular xeneize, Juan Román Riquelme habló con el plantel tras la dura caída ante Vélez por 2 a 1, por la cuarta fecha del Torneo Apertura
El DT xeneizei, Claudio Úbeda, canceló la típica jornada libre posterior a los partidos (se lo habría exigido Riquelme) y reunió a los futbolistas en Ezeiza para comenzar una nueva semana de trabajo. Juan Román Riquelme fue a la reunión y sorprendió a los jugadores.
En ESPN dijeron que "Riquelme tomó la palabra y luego los escuchó".
"La intención fue intercambiar opiniones sobre el nivel del equipo y lo que sucedió anoche", añadió el periodista.
Lo que es claro que Riquelme no quedó conforme con el rendimiento del equipo y que por ello fue a ver a los jugadores auriazules.
Riquelme suele hacer este tipo de reunines. Román apunta a generar un diálogo fluido con el plantel, debatir sobre los objetivos y buscar soluciones en medio de las crisis futbolísticas.
En el 2025, el presidente de Boca entró al vestuario luego de dos derrotas que marcaron al equipo: las eliminaciones de la Copa Libertadores y la Copa Argentina ante Alianza Lima y Vélez, respectivamente.
Boca jugará de local el próximo domingo desde las 19.30 ante Platense por el Apertura, en la Bombonera.