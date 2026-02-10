Tensión en Boca: Riquelme se reunió con el plantel tras dura la caída ante Vélez

"La intención fue intercambiar opiniones sobre el nivel del equipo y lo que sucedió anoche", añadió el periodista.

Lo que es claro que Riquelme no quedó conforme con el rendimiento del equipo y que por ello fue a ver a los jugadores auriazules.

Riiquelme suele hablar con el plantel de Boca cuando hay crisis

Riquelme suele hacer este tipo de reunines. Román apunta a generar un diálogo fluido con el plantel, debatir sobre los objetivos y buscar soluciones en medio de las crisis futbolísticas.

En el 2025, el presidente de Boca entró al vestuario luego de dos derrotas que marcaron al equipo: las eliminaciones de la Copa Libertadores y la Copa Argentina ante Alianza Lima y Vélez, respectivamente.

Lo que viene para Boca en el Torneo Apertura

Boca jugará de local el próximo domingo desde las 19.30 ante Platense por el Apertura, en la Bombonera.