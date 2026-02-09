Los números que alarman a Boca y la fuerte decisión que tomó Claudio Úbeda

Desde la caída con Lanús por 2-1 en el estadio Néstor Díaz Pérez el 18 de febrero de 2024, Boca disputó 43 partidos de visitante incluido esta mencionada caída ante el Granate y solo cosechó el 37% de los puntos.

En este lapso, cayó en 19 oportunidades, empató en 12 y ganó en otras 12. Su último triunfo en condición de visitante fue el pasado domingo 2 de noviembre cuando derrotó 2-1 a Estudiantes de La Plata por la fecha 14 del Torneo Clausura.

El próximo partido de Boca en condición de visitante será el miércoles 3 de marzo cuando enfrente a Lanús desde las 21 horas por la séptima fecha de este Torneo Apertura. En el medio jugará 3 partidos seguidos en La Bombonera ante Platense (15/2); Racing (20/2) y Gimnasia y Esgrima (28/2).

Úbeda dio marcha atrás y no hubo día libre

El entrenador de Boca, Claudio Úbeda, revirtió su decisión de darle día libre al plantel este lunes y, tras la derrota 2-1 ante Vélez, determinó que haya entrenamiento por la tarde.

El director técnico quedó disconforme con la actuación del equipo y decidió que se entrene esta tarde con vistas al partido del domingo a las 19.30 ante Platense.

Así, Boca no descansará luego de la derrota ante Vélez y, en paralelo, espera por una definición de la negociación por el delantero colombiano de Estudiantes de La Plata, Edwuin Cetré, con quién estaría todo acordado para que sea nuevo jugador del Xeneize.