Vaclav Mikulasek El momento en el que el luchador de la MMA agrede a su colega.

Luchador de MMA mordió a su rival: el público quiso golpearlo y se desató la barbarie

Este acto de agresión automática trajo a la memoria de todos el legendario combate de 1997, donde Mike Tyson le arrancó un trozo de oreja a Evander Holyfield. En esta ocasión, el árbitro intervino de inmediato para suspender el combate ante el estupor de los presentes.

Sin embargo, el escándalo no terminó con la descalificación. La tensión acumulada en el ambiente explotó fuera del octógono. Al ver la agresión de Vasko, la esquina de Mikulasek y el público presente reaccionaron de forma extremadamente violenta.

Embed Mike Tyson vs Evander Holyfield.



No.



This is MMA.



Pavol Vasko (aka “Pali Hari”) biting Vaclav Mikulasek (aka “Baba Jaga”) during their fight in Brno, Czech Republic.



Let's say the crowd didn't like it. pic.twitter.com/2tS7JIiRqo — Tony (@TonyL_01) February 8, 2026

Vasko recibió patadas y golpes de puño por parte del equipo rival apenas se detuvo la pelea, mientras que los espectadores tiraban botellas y sillas hacia el área del ring.

MMA Vaclav Mikulasek fue considerado ganador.

El impacto en el MMA de República Checa

La seguridad del evento se vio totalmente superada por la violencia de los aficionados. Las imágenes de Pavol Vasko intentando cubrirse de los sillazos mientras era escoltado fuera del recinto ya recorren el mundo, dejando una mancha en la reputación de los eventos de Clash MMA.

"Fue un episodio insólito. En un mundo donde el deporte busca profesionalismo, ver una reacción así del público y una falta de respeto tal de un peleador nos retrocede décadas", comentaron analistas locales tras la velada en la capital de Moravia.

Este incidente abre nuevamente el debate sobre el control de las promotoras que apuestan por el espectáculo mediático por encima de la integridad deportiva. Se esperan sanciones severas tanto para Vasko como para los responsables de la seguridad en el evento de la MMA.