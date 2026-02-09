El mundo de las Artes Marciales Mixtas está conmocionado tras los eventos ocurridos en la velada "San Valentín Sangriento". Lo que debía ser una noche de deporte en Brno, República Checa, terminó en un caos absoluto cuando Pavol Vasko atacó a su rival, Vaclav Mikulasek, de una forma que recordó los momentos más oscuros del boxeo mundial.
La pelea, organizada por la promotora Clash MMA en el Winning Group Arena, apenas comenzaba cuando el público fue testigo de una imagen dantesca.
Vaclav Mikulasek, conocido popularmente como "Baba Jaba", intentó un derribo contra su oponente. La respuesta de Pavol Vasko, apodado "Pali Hari", no fue técnica, sino antideportiva: le mordió la oreja a su rival.
Luchador de MMA mordió a su rival: el público quiso golpearlo y se desató la barbarie
Este acto de agresión automática trajo a la memoria de todos el legendario combate de 1997, donde Mike Tyson le arrancó un trozo de oreja a Evander Holyfield. En esta ocasión, el árbitro intervino de inmediato para suspender el combate ante el estupor de los presentes.
Sin embargo, el escándalo no terminó con la descalificación. La tensión acumulada en el ambiente explotó fuera del octógono. Al ver la agresión de Vasko, la esquina de Mikulasek y el público presente reaccionaron de forma extremadamente violenta.
Vasko recibió patadas y golpes de puño por parte del equipo rival apenas se detuvo la pelea, mientras que los espectadores tiraban botellas y sillas hacia el área del ring.
El impacto en el MMA de República Checa
La seguridad del evento se vio totalmente superada por la violencia de los aficionados. Las imágenes de Pavol Vasko intentando cubrirse de los sillazos mientras era escoltado fuera del recinto ya recorren el mundo, dejando una mancha en la reputación de los eventos de Clash MMA.
"Fue un episodio insólito. En un mundo donde el deporte busca profesionalismo, ver una reacción así del público y una falta de respeto tal de un peleador nos retrocede décadas", comentaron analistas locales tras la velada en la capital de Moravia.
Este incidente abre nuevamente el debate sobre el control de las promotoras que apuestan por el espectáculo mediático por encima de la integridad deportiva. Se esperan sanciones severas tanto para Vasko como para los responsables de la seguridad en el evento de la MMA.