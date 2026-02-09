Juegos Olímpicos de Invierno 2026: el estado de salud de Lindsey Vonn tras su grave accidente

Lindsey Vonn, una verdadera leyenda del esquí, se recupera después de su grave accidente durante la prueba de descenso de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026.
La estadounidense tuvo que ser sometida a dos cirugías a causa de una fractura abierta en el fémur de su pierna izquierda. Las mismas han estado a cargo de un equipo de cirujanos ortopédicos y plásticos del hospital Ca' Foncello, en Treviso.
Vonn, de 41 años, ha estado acompañada también por su médico personal y además de la lesión en sí misma se busca prevenir complicaciones relacionadas con la inflamación y el flujo sanguíneo.
La participación en los Juegos de una las esquiadoras más laureadas de la historia generó enorme expectativa puesto que unos días antes había sufrido una lesión en la rodilla izquierda (rotura del ligamento cruzado anterior) que en condiciones normales no le hubiera permitido participar.
Además de múltiples títulos, la estadounidense acumuló numerosas lesiones en su carrera e incluso en 2019 anunció su retiro, aunque finalmente regresó a la competencia.
Con ese condicionamiento, Lindsey Vonn cayó a los 12 segundos de haber largado, se golpeó contra una puerta, giró y aterrizó entre gritos que conmovieron a los espectadores.
Inmediatamente fue atendida y trasladada en helicóptero, pasó la noche en terapia intensiva y el equipo estadounidense, tras examinar varias instalaciones, decidió que fuera atendida en Treviso, a 125 kilómetros de Cortina D'Ampezzo, donde fue el accidente, porque también tiene un departamento de neurocirugía.