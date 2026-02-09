Juegos Olímpicos de Invierno 2026: el estado de salud de Lindsey Vonn tras su grave accidente

"Eres una gran inspiración y un ejemplo de perseverancia. ¡Mantente fuerte y mejórate pronto!" (Rafa Nadal en X) "Eres una gran inspiración y un ejemplo de perseverancia. ¡Mantente fuerte y mejórate pronto!" (Rafa Nadal en X)

La participación en los Juegos de una las esquiadoras más laureadas de la historia generó enorme expectativa puesto que unos días antes había sufrido una lesión en la rodilla izquierda (rotura del ligamento cruzado anterior) que en condiciones normales no le hubiera permitido participar.

Además de múltiples títulos, la estadounidense acumuló numerosas lesiones en su carrera e incluso en 2019 anunció su retiro, aunque finalmente regresó a la competencia.

vonn 2

Lindsey Vonn y un accidente que paralizó a los Juegos Olímpicos de Invierno

Con ese condicionamiento, Lindsey Vonn cayó a los 12 segundos de haber largado, se golpeó contra una puerta, giró y aterrizó entre gritos que conmovieron a los espectadores.

Inmediatamente fue atendida y trasladada en helicóptero, pasó la noche en terapia intensiva y el equipo estadounidense, tras examinar varias instalaciones, decidió que fuera atendida en Treviso, a 125 kilómetros de Cortina D'Ampezzo, donde fue el accidente, porque también tiene un departamento de neurocirugía.