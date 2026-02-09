¿Gallardo patea el tablero en River? Los cambios para enfrentar a Argentinos tras el duro golpe ante Tigre

Santiago Beltrán lo reemplazó en las primeras cuatro fechas del certamen, donde logró mantener su valla en cero en sus tres duelos iniciales, pero empeoró su promedio tras la goleada frente al Matador.

armani 2 Franco Armani volvería a la titularidad de River.

Marcelo Gallardo pondría la mayoría de los titulares que cayeron ante el Matador, ya que consideraba que hasta el sábado el rendimiento estaba mejorando. Es por eso que las únicas variantes en el once serían la vuelta de Armani, la salida del expulsado Fausto Vera por Giuliano Galoppo o Kevin Castaño y el retorno a la titularidad de Marcos Acuña por Matías Viña.

La probable formación de River para enfrentar a Argentinos

El Millo formaría ante el Bicho con: Franco Armani o Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Marcos Acuña; Giuliano Galoppo o Kevin Castaño, Aníbal Moreno, Tomás Galván y Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Maximiliano Salas.