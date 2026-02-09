Inicio Ovación Fútbol River
Torneo Apertura

¿Gallardo patea el tablero en River? Los cambios para enfrentar a Argentinos tras el duro golpe ante Tigre

El DT de River, Marcelo Gallardo, realizará algunos cambios para enfrentar a Argentinos Juniors, en La Paternal, tras la dura caída ante Tigre

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Marcelo Gallardo buscará que River mejore para el partido con Argentinos Juniors.

Marcelo Gallardo buscará que River mejore para el partido con Argentinos Juniors.

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, hará cambios para visitar a Argentinos Juniors este jueves a las 21.15, por la 5ta fecha del Torneo Apertura, tras la dura caída ante Tigre en el Monumental.

El plantel millonario volvió a los entrenamientos en Ezeiza de cara al partido del jueves contra Argentinos Juniors sabiendo que podría haber algunos cambios en el equipo y uno de ellos el posible regreso al arco del capitán Franco Armani.

Gallardo tiene una dif&iacute;cil misi&oacute;n en River en medio de un mal panorama.

Gallardo tiene una difícil misión en River en medio de un mal panorama.

El regreso de Franco Armani al arco de River

El Pulpo Armani, ya recuperado de su lesión continúa realizando a full su tarea física y tiene grandes chances de volver a ser titular tras el desgarro en el gemelo derecho que sufrió durante los trabajos de pretemporada en San Martín de los Andes.

Santiago Beltrán lo reemplazó en las primeras cuatro fechas del certamen, donde logró mantener su valla en cero en sus tres duelos iniciales, pero empeoró su promedio tras la goleada frente al Matador.

Franco Armani volver&iacute;a a la titularidad de River.

Franco Armani volvería a la titularidad de River.

Marcelo Gallardo pondría la mayoría de los titulares que cayeron ante el Matador, ya que consideraba que hasta el sábado el rendimiento estaba mejorando. Es por eso que las únicas variantes en el once serían la vuelta de Armani, la salida del expulsado Fausto Vera por Giuliano Galoppo o Kevin Castaño y el retorno a la titularidad de Marcos Acuña por Matías Viña.

La probable formación de River para enfrentar a Argentinos

El Millo formaría ante el Bicho con: Franco Armani o Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Marcos Acuña; Giuliano Galoppo o Kevin Castaño, Aníbal Moreno, Tomás Galván y Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Maximiliano Salas.

