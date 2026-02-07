Maximiliano Salas y críticas que dolerán tras la aplastante derrota de River

Derrota aplastante de River y chau punta

Marcelo Gallardo y River tenían la posibilidad de posicionarse en la cima de la Zona B, pudiendo alejarse de sus perseguidores y cortando la racha positiva que traía Tigre. Hasta el momento, el Matador tenía la misma cantidad de puntos que River (7), siendo superados solamente por Independiente Rivadavia (9), pero con el triunfo, todo cambió y el equipo azul y rojo quedó en la punta.

El funcionamiento del equipo venía ilusionando a todos los hinchas Millonarios, pero este sábado, nada le funcionó al 11 de Gallardo, que fue superado ampliamente en todas las líneas. Ni siquiera, los cambios obligados lograron cambiarle la cara desde el minuto 0, y mucho menos los que entraron desde el banco.

Además el dolor es doble, porque los hinchas de River vieron jugar en el equipo de enfrente al Pity Martinez, figura que ha quedado en la historia grande del club. Por otra parte, uno de los goles llegó del joven Tiago Serrago, juvenil Millonario que se encuentra a préstamo en el equipo de Victoria, teniendo el desempeño que muchas veces se le pide a los jugadores de La Banda.

Esta derrota lo deja a River con tan solo 7 unidades, únicamente a 3 de la punta. De igual manera, Independiente Riviadavia puedes recuperarla si gana su partido correspondiente el día lunes a las 21.30 contra uno de los ascendidos, Estudiantes de Río Cuarto.

"De onda que es un burro": Maximiliano Salas el centro de las críticas en la derrota de River

River, debió probar con las alternativas producto de una baja, respecto al partido contra Rosario Central. Sebastián Driussi se desgarró, y Maximiliano Salas tenía la responsabilidad de ser el 9 de área y la principal carta de ataque.

No hay que olvidarse que River viene de comprar a Maximiliano Salas de Racing, dejando una plata cercana a los 12 millones de dólares. Su comienzo iluminó a los hinchas, pero poco a poco fue apagándose y hoy aparece como uno de los principales centros de crítica.

Hoy jugando como única punta, Maximiliano Salas no pudo gravitar a lo largo de esos minutos en cancha y ayudar a River a revertir la historia. Si bien corre y se sacrifica, la gente le pide que haga goles.

En las redes sociales, varios jugadores fueron apuntados por los hinchas de River, pero uno de los más criticados por la aplastante derrota fue Maximiliano Salas: