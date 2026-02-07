Inicio Ovación Fútbol Boca Juniors
Fue cinco veces campeón con Boca y aseguró estar deprimido tras irse al descenso

El exjugador de Boca, quien conquistó cinco títulos con el Xeneize, sorprendió con sus declaraciones tras sufrir la pérdida de la categoría

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
El futbolista gabó cinco títulos con la camiseta de Boca.

En el fútbol profesional, está claro, no todo es alegría. Y mientras muchos se enfocan en el éxito y sus alegrías, Diego González optó por mostrar la otra cara de la moneda. El Pulpo, ex Boca y de último paso por San Martín de San Juan, sorprendió al hablar de las cicatrices que le dejó el descenso con el Verdinegro.

"Me afectó muy fuerte. Estuve deprimido durante un tiempo y me costó sacarme ese descenso de la cabeza", reveló en su charla con DSports Radio. La angustia fue tal que confesó un sentimiento desgarrador: "Me daba vergüenza ir a la casa de mis padres".

Pulpo González
El Pulpo González, ex Boca, sorprendió con sus declaraciones sobre el descenso de San Martín de San Juan.

Fue ese el punto de quiebre donde entendió que necesitaba ayuda para procesar que, pese al dolor deportivo: "La vida sigue y no cometí ningún crimen".

El deseo del ex Boca de "salir de la burbuja"

El mediocampista, que el próximo lunes cumplirá 38 años, tuvo momentos brillanrs en su carrera: conquistó la Copa Sudamericana con Lanús en 2013 y dio cinco vueltas olímpicas en Boca. Pese a ello, y al buen nivel con el que cerró el 2025, se encuentra sin club por decisión propia.

Tras el golpe en San Juan, el Pulpo González sintió la necesidad de tomar distancia del profesionalismo, al menos por el momento: "Cuesta, a veces, salir de la burbuja del jugador y empezar a vivir una vida más normal".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSportsRadio/status/2019461638496436619&partner=&hide_thread=false

El recuero de Miguel Ángel Russo

El Pulpo, de pasado en Boca, recordó la figura de Miguel Ángel Russo en medio de su entrevista. Agradecido con el DT, lo reconoce como quien "levantó el pulgar" para que se de su aterrizaje en el Xeneize.

"Me dijo que era un luchador. Cuando me lesioné a los siete partidos, fue él quien me impulsó a seguir adelante. Lo voy a llevar siempre en el corazón", recordó con emoción.

Los títulos del Pulpo González

Pese al presente agridulce, la trayectoria de Diego González es envidiable para cualquier futbolista:

  • Lanús: campeón del Apertura 2007 y la Copa Sudamericana 2013.

  • Santos Laguna: campeón del torneo Clausura 2015 y Campeón de Campeones 2014/15.

  • Racin: Campeón del Trofeo de Campeones 2019, donde compartió plantel con Lautaro Martínez.

  • Boca: Ganador de cinco títulos entre 2020 y 2023: Copa de la Liga 2020, Copa Argentina 2020, Copa de la Liga 2022, Liga Profesional 2022 y Supercopa Argentina 2022.

