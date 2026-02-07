Fue cinco veces campeón con Boca y aseguró estar deprimido tras irse al descenso

El deseo del ex Boca de "salir de la burbuja"

El mediocampista, que el próximo lunes cumplirá 38 años, tuvo momentos brillanrs en su carrera: conquistó la Copa Sudamericana con Lanús en 2013 y dio cinco vueltas olímpicas en Boca. Pese a ello, y al buen nivel con el que cerró el 2025, se encuentra sin club por decisión propia.

Tras el golpe en San Juan, el Pulpo González sintió la necesidad de tomar distancia del profesionalismo, al menos por el momento: "Cuesta, a veces, salir de la burbuja del jugador y empezar a vivir una vida más normal".

"Me afectó muy fuerte el descenso de San Martín de San Juan, estuve deprimido durante un tiempo y me costó sacarme ese descenso de la cabeza. Tenía vergüenza de ir a la casa de mis padres y me di cuenta de que estaba mal, por suerte pude entender que no cometí ningún crimen y… pic.twitter.com/OBeIRMRHxn — DSports Radio 103.1 FM (@DSportsRadio) February 5, 2026

El recuero de Miguel Ángel Russo

El Pulpo, de pasado en Boca, recordó la figura de Miguel Ángel Russo en medio de su entrevista. Agradecido con el DT, lo reconoce como quien "levantó el pulgar" para que se de su aterrizaje en el Xeneize.

"Me dijo que era un luchador. Cuando me lesioné a los siete partidos, fue él quien me impulsó a seguir adelante. Lo voy a llevar siempre en el corazón", recordó con emoción.

Los títulos del Pulpo González

Pese al presente agridulce, la trayectoria de Diego González es envidiable para cualquier futbolista: