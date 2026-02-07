Inicio Ovación Fútbol Lionel Messi
Messi vs. Benedetto: Inter Miami busca otro triunfo internacional en Ecuador

Inter Miami, de la mano de Lionel Messi, afrontará un nuevo amistoso de pretemporada. Este será el tercero para las Garzas, tras jugar en Perú y Colombia

Fabián Salamone
Lionel Messi, listo para un nuevo desafío con Inter MIami.

El Inter Miami de Lionel Messi continúa con su puesta a punto para la defensa del título de la Major League Soccer de los Estados Unidos. Este sábado, desde las 21 en el estadio Monumental Banco Pichinchalas, se verán las caras con Barcelona de Ecuador.

De esta manera los comandados por Javier Mascherano afrontarán su tercer partido amistoso de pretemporada. Anteriormente cayeron en Perú ante Alianza Lima (3-0) y se impusieron en Colombia ante Atlético Nacional (2-1).

Lionel Messi, listo para su tercer partido amistoso de pretemporada.

Además de la presencia de Lionel Messi, Luis Suárez, Rodrigo De Paul y compañía, el encuentro contará con la presencia del delantero que supo brillar con la camiseta de Boca: Darío Benedetto. El Pipa se convirtió en el flamante refuerzo del elenco ecuatoriano y este sábado será titular ante los de Florida.

Mascherano: el 11 y su visión del mercado de pases

El Jefecito enfrentó los micrófonos en la previa del encuentro y resaltó la importancia de enfrentar a rivales que se preparan para jugar la Copa Libertadores.

"Esperamos un rival difícil. Para nosotros es importante tener este tipo de roces con equipos que juegan Copa Libertadores, sobre todo jugar de visitantes, algo a lo que no estamos acostumbrados en lo doméstico", manifestó el DT de Inter Miami.

A la hora de hablar sobre las bajas del equipo y la postura de las Garzas en el mercado de pases, Mascherano soltó: "Se nos han ido dos jugadors claves, de un nivel buenísimo como lo son Busquets y Jordi Alba. El club ha intentado y hemos reforzado esa zona, con caracerísticas diferentes. Con respecto a Germán Berterame es una gran contratación. Tiene un gran presente y también mucho futuro".

Con respecto a la alineación titular de Inter Miami, Lionel Messi sería de la partida al igual que en los dos amistosos anteriores, en los que los de Florida cosecharon una derrota y un triunfo.

Dayne St Clair; Noah Allan, Maximiliano Falcón, Ian Fray, Facundo Mura; Rodrigo De Paul, David Ayala, Telasco Segovia; Messi, Mateo Silvetti y Luis Suarez serían los titualres elegidos por el Jefecito.

Dar&iacute;o Benedetto fue presentado, vestido como torero, en Barcelona de Guayaquil.

Barcelona, que recientemente presentó a Darío Benedetto como flamante refuerzo, se ilusiona con poder ganarle al equipo que cuenta con dos campeones del mundo.

César Farías pondría en cancha a: José David Contreras; Byron Castillo, Jhonnier Chalá, Luca Sosa, Aníbal Chalá; Jesús Trindade, Leonai Souza; Jhandry Gómez, Joao Rojas, Braian Oyola; y Darío Benedetto

Los próximos partidos de Lionel Messi

  • vs Barcelona (Ecuador) - Sábado 7 de febrero - 21 (hora de Argentina) - Estadio Monumental Banco Pichincha, Guayaquil
  • vs Independiente del Valle - Viernes 13 de febrero - 22 (hora de Argentina) - Estadio Juan Ramón Loubriel, Bayamón, Puerto Rico
  • vs LAFC - Sábado 21 de febrero - 23.30 (hora de Argentina) - LA Memorial Coliseum, Los Angeles (Debut oficial en MLS)

