Messi vs. Benedetto: Inter Miami busca otro triunfo internacional en Ecuador

Mascherano: el 11 y su visión del mercado de pases

El Jefecito enfrentó los micrófonos en la previa del encuentro y resaltó la importancia de enfrentar a rivales que se preparan para jugar la Copa Libertadores.

"Esperamos un rival difícil. Para nosotros es importante tener este tipo de roces con equipos que juegan Copa Libertadores, sobre todo jugar de visitantes, algo a lo que no estamos acostumbrados en lo doméstico", manifestó el DT de Inter Miami.

A la hora de hablar sobre las bajas del equipo y la postura de las Garzas en el mercado de pases, Mascherano soltó: "Se nos han ido dos jugadors claves, de un nivel buenísimo como lo son Busquets y Jordi Alba. El club ha intentado y hemos reforzado esa zona, con caracerísticas diferentes. Con respecto a Germán Berterame es una gran contratación. Tiene un gran presente y también mucho futuro".

Con respecto a la alineación titular de Inter Miami, Lionel Messi sería de la partida al igual que en los dos amistosos anteriores, en los que los de Florida cosecharon una derrota y un triunfo.

Dayne St Clair; Noah Allan, Maximiliano Falcón, Ian Fray, Facundo Mura; Rodrigo De Paul, David Ayala, Telasco Segovia; Messi, Mateo Silvetti y Luis Suarez serían los titualres elegidos por el Jefecito.

Dario Benedetto Darío Benedetto fue presentado, vestido como torero, en Barcelona de Guayaquil.

Barcelona, que recientemente presentó a Darío Benedetto como flamante refuerzo, se ilusiona con poder ganarle al equipo que cuenta con dos campeones del mundo.

César Farías pondría en cancha a: José David Contreras; Byron Castillo, Jhonnier Chalá, Luca Sosa, Aníbal Chalá; Jesús Trindade, Leonai Souza; Jhandry Gómez, Joao Rojas, Braian Oyola; y Darío Benedetto

Los próximos partidos de Lionel Messi