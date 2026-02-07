Ana Laura Roza es la nueva reina de la Vendimia de La Paz

Este viernes también se eligió la reina de la Vendimia de Ciudad, María Celeste Sammartino.

ana laura roza reina vendimia de la paz Ana Laura Roza fue coronada como reina de la Vendimia de La Paz 2026.

La Vendimia de La Paz

“De La Paz al Mundo”, se denominó el espectáculo que se realizó el viernes en el predio festivalero del estadio Juan Domingo Perón de La Paz. Allí, se celebró una vendimia enfocada en la identidad paceña, el esfuerzo cotidiano y el trabajo de la tierra.

El acto fue escrito y dirigido por Cecilia Herrera. En el escenario participaron 160 artistas de La Paz, y 18 músicos en vivo bajo la dirección musical de Guido Viola.

Michael Giménez, participante de La Voz Argentina, abrió la noche vendimial.

El momento cúlmine fue la coronación de la reina de la Vendimia de La Paz 2026: Ana Laura Roza.