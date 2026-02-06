La Virgen de la Carrodilla de Rivadavia tuvo un accidente en Vendimia y la reemplazaron por otra imagen

La ausencia de la imagen original y el reemplazo por otra no pasó inadvertida, teniendo en cuenta el rol central que ocupa la Virgen de la Carrodilla en este tipo de celebraciones. Se trata de la patrona de los viñedos y su presencia forma parte de un ritual que combina lo religioso y lo laico: el festejo de la cosecha y la bendición de los frutos.

El reemplazo de la Virgen de la Carrodilla no pasó inadvertido

Ante la imposibilidad de presentar la imagen original debido a los daños sufridos, la organización optó por reemplazarla con otra figura para que el acto pudiera desarrollarse con normalidad. Esa decisión, sin embargo, no fue comunicada públicamente en el momento y recién se conoció días después.

Fue entonces cuando comenzaron a circular publicaciones en redes sociales que advertían que la Virgen de la Carrodilla que había presidido el acto no era la imagen habitual del departamento. Según versiones difundidas, se habría tratado de una imagen prestada, aunque ese dato no fue confirmado oficialmente.

La situación tomó mayor visibilidad cuando una vecina de Rivadavia, Flavia Ferreyra, se acercó hasta la bodega Gargantini -lugar donde se encontraba la imagen original- para constatar qué había ocurrido. Allí se encontró con el camarín vacío, hecho que registró en fotos y videos que luego difundió en sus redes sociales.

El reclamo de los vecinos por la Virgen original

Según relató la propia Ferreyra en sus publicaciones, durante el recorrido también encontró restos de la imagen sagrada dañada en el camino, entre ellos partes del rosario y de la corona. A partir de esa constatación, expresó su preocupación por el destino de la Virgen y reclamó información oficial sobre lo ocurrido.

En sus mensajes, la vecina sostuvo que los fieles y vecinos de Rivadavia habían sido “engañados en su buena fe”, al considerar que durante los actos vendimiales se utilizó una imagen que no correspondía a la Virgen de la Carrodilla del departamento. También señaló que había personas dispuestas a colaborar con la restauración de la imagen original y que desconocían cuál había sido su paradero.

Vendimia Rivadavia La imagen reemplazante de la Virgen de la Carrodilla original de Rivadavia estuvo presente en loa actos vendimiales.

Las publicaciones generaron una rápida repercusión en redes sociales, donde se multiplicaron los comentarios, las consultas y las interpretaciones sobre el episodio. El tema se instaló como conversación habitual entre vecinos de Rivadavia, fieles y referentes locales, en un contexto donde cada detalle vinculado a los símbolos tradicionales del departamento suele tener una fuerte carga emocional.

La explicación del municipio de Rivadavia

Ante la consulta de Diario UNO, desde el área de Comunicación de Rivadavia confirmaron el accidente durante el traslado y explicaron que la imagen está siendo restaurada. Aseguraron que el objetivo es devolverla a su estado original y realizar arreglos generales para su correcta conservación.

Además, remarcaron que el reemplazo de la imagen durante el acto vendimial fue una medida circunstancial y que en ningún momento se trató de ocultar la situación, sino de resolver una contingencia surgida de manera imprevista.

Como dato contextual, desde el municipio recordaron que la Virgen de la Carrodilla de Rivadavia no es una imagen antigua. Llegó al departamento durante la intendencia de Gerardo Del Río y fue el actual intendente quien dispuso su traslado a la bodega Gargantini, donde se acondicionó un camarín para su resguardo y exhibición. Por el momento, ese espacio permanece vacío a la espera de que finalicen los trabajos de restauración.

Mientras tanto, el episodio genera todavía comentarios y repercusiones en redes sociales, y a pesar de que el municipio ya aseguró que la Virgen de la Carrodilla original se encuentra en camino de ser reparada, los vecinos quieren saber quién la tiene y cuándo podrán volver a verla.