Por la Vendimia de Capital advirtieron sobre cortes de tránsito en calles del centro

Los cortes de tránsito por la Vendimia de Capital

La Ciudad de Mendoza informó que desde las 14 de este viernes comenzará el corte de tránsito en calle Peltier y La Pampa, por lo que los vehículos no podrán circular por esa zona y deberán tomar desvíos.

Desde las 18 de este viernes los cortes de tránsito se extenderán hacia calles San Martín y Peltier, y 9 de Julio y Peltier.

vendimia de capital cortes de tránsito 3 Este es el mapa de los cortes de tránsito que se darán durante este viernes por la Vendimia de Capital. Foto: Ciudad de Mendoza

Los cortes de tránsito en la zona de la Casa de Gobierno son por calle Patricias Mendocinas y Pedro Molina, y Peltier hasta España. La recomendación para quienes quieran ir hacia el sur es por calle 9 de Julio o San Martín como alternativa.

Estacionamiento especial durante la Vendimia de Capital

La Vendimia de Capital comenzará a las 20.30 con un recital a cargo de la Banda Viajera. Hay asientos para 5.000 personas y el ingreso es libre y gratuito, aunque con cupo limitado.

Además, la Ciudad de Mendoza organizó un estacionamiento medido pago para que todos los asistentes puedan llegar al Parque Cívico de manera más rápida. El valor de la tarjeta única es de $5.000.

Los lugares donde funcionará este estacionamiento especial será en las siguientes calles:

Calle Peltier, lado Sur, desde 9 de julio hasta Belgrano.

Calle Peltier, lado Norte, desde La Pampa hasta Belgrano.

Calle 9 de Julio, desde Pedro Molina hasta Hipólito Yrigoyen.

Calle Pedro Molina, lado norte, desde San Martin hasta Belgrano.

Calle Pedro Molina, lado Sur, desde La Pampa hasta Belgrano

Calle La Pampa, desde Pedro Molina hasta Peltier.

Calle Belgrano, desde Pedro Molina hasta Peltier.

Calle Virgen del Carmen, desde La Pampa hasta Belgrano.

Calle Perú, desde Virgen del Carmen hasta Pedro Molina

Calle Vuelta de Obligado, desde Virgen del Carmen hasta Perú.

La Playa de Estacionamiento Sur de Casa de Gobierno, ubicada sobre calle Peltier.

Durante el sábado, los cortes de tránsito en las inmediaciones del Parque Cívico se mantendrán para la limpieza y desarmado del escenario.