La Ciudad de Mendoza advirtió sobre cortes de tránsito de calles en el centro debido a la realización de la Vendimia de Capital que se realizará en la noche de este viernes. Los desvíos de tránsito en la zona del Parque Cívico se mantendrán hasta el sábado para el desarme del escenario.
Por la Vendimia de Capital advirtieron sobre cortes de tránsito en calles del centro
Los cortes de tránsito serán en las calles aledañas al Parque Cívico, donde se realizará la Vendimia de Capital. Además, habrá sectores especiales para estacionar
El operativo de armado para la Vendimia de Capital comenzó esta semana y desde el martes no se puede transitar por calles Virgen del Carmen de Cuyo desde Patricias Mendocinas hacia España, y ese mismo tramo por calle Peltier.
Este corte de tránsito se mantendrá durante el sábado mientras se realiza en desarmado de todo el escenario que instaló en el Parque Cívico donde se realizará el acto llamado Vendimia, alma y gloria de mi Ciudad, donde se elegirá a la nueva la reina y virreina de la comuna.
Los cortes de tránsito por la Vendimia de Capital
La Ciudad de Mendoza informó que desde las 14 de este viernes comenzará el corte de tránsito en calle Peltier y La Pampa, por lo que los vehículos no podrán circular por esa zona y deberán tomar desvíos.
Desde las 18 de este viernes los cortes de tránsito se extenderán hacia calles San Martín y Peltier, y 9 de Julio y Peltier.
Los cortes de tránsito en la zona de la Casa de Gobierno son por calle Patricias Mendocinas y Pedro Molina, y Peltier hasta España. La recomendación para quienes quieran ir hacia el sur es por calle 9 de Julio o San Martín como alternativa.
Estacionamiento especial durante la Vendimia de Capital
La Vendimia de Capital comenzará a las 20.30 con un recital a cargo de la Banda Viajera. Hay asientos para 5.000 personas y el ingreso es libre y gratuito, aunque con cupo limitado.
Además, la Ciudad de Mendoza organizó un estacionamiento medido pago para que todos los asistentes puedan llegar al Parque Cívico de manera más rápida. El valor de la tarjeta única es de $5.000.
Los lugares donde funcionará este estacionamiento especial será en las siguientes calles:
- Calle Peltier, lado Sur, desde 9 de julio hasta Belgrano.
- Calle Peltier, lado Norte, desde La Pampa hasta Belgrano.
- Calle 9 de Julio, desde Pedro Molina hasta Hipólito Yrigoyen.
- Calle Pedro Molina, lado norte, desde San Martin hasta Belgrano.
- Calle Pedro Molina, lado Sur, desde La Pampa hasta Belgrano
- Calle La Pampa, desde Pedro Molina hasta Peltier.
- Calle Belgrano, desde Pedro Molina hasta Peltier.
- Calle Virgen del Carmen, desde La Pampa hasta Belgrano.
- Calle Perú, desde Virgen del Carmen hasta Pedro Molina
- Calle Vuelta de Obligado, desde Virgen del Carmen hasta Perú.
- La Playa de Estacionamiento Sur de Casa de Gobierno, ubicada sobre calle Peltier.
Durante el sábado, los cortes de tránsito en las inmediaciones del Parque Cívico se mantendrán para la limpieza y desarmado del escenario.