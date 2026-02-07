En una noche marcada por la puesta en escena, la música y la historia -esta vez en honor al legado sanmartiniano- La Ciudad de Mendoza llevó adelante su Fiesta de la Vendimia y coronó a María Celeste Sammartino como su reina departamental. La joven representó al Andino Tenis Club.
Vendimia de la Ciudad de Mendoza: María Celeste Sammartino fue coronada reina ante más de 10.000 vecinos
La joven es representante del Andino Tenis Club. El clima acompañó al espectáculo de la Vendimia con impronta histórica, en homenaje al General San Martín
El espectáculo se desarrolló en el Parque Cívico y llevó por nombre "Vendimia, Alma y Gloria de mi Ciudad". Allí, frente a un numeroso público, se combinó el relato vendimial con referencias a la historia y la identidad mendocina, en una propuesta que apostó a un relato clásico, con recursos escénicos y tecnológicos.
La elección y la nueva reina de la Vendimia de Ciudad
María Celeste Sammartino fue elegida por 27 votos, mediante el sistema de votación del público, que volvió a ser protagonista de la definición. La joven asumirá ahora la responsabilidad de llevar la banda de la Ciudad de Mendoza en el calendario vendimial que continúa durante las próximas semanas.
Como virreina fue electa Sofía Agustina Sosa Pucciarelli, quien obtuvo 21 votos, representante de CECITyS. Ambas formarán parte de los actos oficiales y de la agenda previa a la Fiesta Nacional de la Vendimia, donde Sammartino competirá por la corona mayor en representación del departamento capitalino.
La Vendimia de la Ciudad de Mendoza con identidad local
El espectáculo central contó con la participación de más de 300 artistas en escena, entre bailarines, actores y músicos. La propuesta artística recorrió distintos momentos vinculados a la historia de la Ciudad de Mendoza, con referencias al pasado, a la vendimia como celebración colectiva y a los símbolos que atraviesan la identidad local.
La escenografía y el uso de pantallas acompañaron el desarrollo de los cuadros, mientras que la música en vivo y las coreografías marcaron el pulso de una noche pensada para el disfrute del público que colmó el predio.
Presencia oficial y continuidad vendimial
El intendente Ulpiano Suarez fue quien encabezó la celebración y acompañó la elección de la reina departamental, junto a otras autoridades provinciales, reinas y virreinas de distintos departamentos y representantes de instituciones de la Ciudad.
Suarez se acercó a las candidatas para darles la bienvenida a la celebración, que les dio un lugar central a la presencia de las jóvenes.
Con la Vendimia de la Ciudad ya realizada, el calendario vendimial avanza hacia los actos centrales de la provincia. María Celeste Sammartino tendrá ahora el desafío de representar a la capital mendocina en la Fiesta Nacional de la Vendimia, donde buscará sumar su nombre a la historia vendimial mayor.