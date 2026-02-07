Vendimia de la Ciudad de Mendoza: María Celeste Sammartino fue coronada reina ante más de 10.000 vecinos

Como virreina fue electa Sofía Agustina Sosa Pucciarelli, quien obtuvo 21 votos, representante de CECITyS. Ambas formarán parte de los actos oficiales y de la agenda previa a la Fiesta Nacional de la Vendimia, donde Sammartino competirá por la corona mayor en representación del departamento capitalino.

La Vendimia de la Ciudad de Mendoza con identidad local

Vendimia de la Ciudad de Mendoza espectáculo ok El espectáculo fue pensado como homenaje al legado sanmartiniano. Prensa de la Ciudad de Mendoza

El espectáculo central contó con la participación de más de 300 artistas en escena, entre bailarines, actores y músicos. La propuesta artística recorrió distintos momentos vinculados a la historia de la Ciudad de Mendoza, con referencias al pasado, a la vendimia como celebración colectiva y a los símbolos que atraviesan la identidad local.

La escenografía y el uso de pantallas acompañaron el desarrollo de los cuadros, mientras que la música en vivo y las coreografías marcaron el pulso de una noche pensada para el disfrute del público que colmó el predio.

Presencia oficial y continuidad vendimial

Vendimia de la Ciudad de Mendoza Ulpiano Suarez con reinas El intendente Ulpiano Suarez saludó a las candidatas en una noche inolvidable. Prensa de la Ciudad de Mendoza

El intendente Ulpiano Suarez fue quien encabezó la celebración y acompañó la elección de la reina departamental, junto a otras autoridades provinciales, reinas y virreinas de distintos departamentos y representantes de instituciones de la Ciudad.

Suarez se acercó a las candidatas para darles la bienvenida a la celebración, que les dio un lugar central a la presencia de las jóvenes.

Con la Vendimia de la Ciudad ya realizada, el calendario vendimial avanza hacia los actos centrales de la provincia. María Celeste Sammartino tendrá ahora el desafío de representar a la capital mendocina en la Fiesta Nacional de la Vendimia, donde buscará sumar su nombre a la historia vendimial mayor.