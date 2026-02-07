Copa Davis: Argentina busca el pase a la segunda ronda ante Corea del Sur

Thiago Tirante fue de menor a mayor para darle a Argentina el primer punto de la serie ante Corea del Sur por la primera ronda de la Copa Davis.
En su debut en la competencia el primer singlista argentino se impuso por 2-6, 7-5 y 7-6 (5) a Hyeon Chung en un partido de más de 3 horas.
Tras perder el set inicial, Tirante remontó un quiebre para forzar el tercer parcial que fue muy parejo y se definió en el tie break.
En esa instancia decisiva, Chung salvó dos match points con su saque y finalmente Tirante lo definió con un winner para poner arriba a Argentina por 1 a 0.
Posteriormente, Marco Trungelliti, de 36 años, debutará en la Copa Davis enfrentando a Soonwoo Kwon, el tenista mejor rankeado del equipo local.
Para la segunda jornada que comenzará el domingo 8 de febrero a la 1 hora argentina (hay 12 horas de diferencia con Corea) quedará el dobles en el que Guido Andreozzi y Federico Gómez enfrentarán a Uisung Park y Jisung Nam y posteriormente Tirante jugará con Kwon y Trungelliti con Chung.
La serie se puede ver en vivo por TyC Sports y DSports.
En juego
España estará libre en la primera ronda e Italia jugará el Final 8.