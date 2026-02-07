Copa Davis: Argentina busca el pase a la segunda ronda ante Corea del Sur

En esa instancia decisiva, Chung salvó dos match points con su saque y finalmente Tirante lo definió con un winner para poner arriba a Argentina por 1 a 0.

Posteriormente, Marco Trungelliti, de 36 años, debutará en la Copa Davis enfrentando a Soonwoo Kwon, el tenista mejor rankeado del equipo local.

Para la segunda jornada que comenzará el domingo 8 de febrero a la 1 hora argentina (hay 12 horas de diferencia con Corea) quedará el dobles en el que Guido Andreozzi y Federico Gómez enfrentarán a Uisung Park y Jisung Nam y posteriormente Tirante jugará con Kwon y Trungelliti con Chung.

La serie se puede ver en vivo por TyC Sports y DSports.

Los cruces de la primera ronda de la Copa Davis 2026

En juego

Noruega 0 - Gran Bretaña 4

Japón 1 - Austria 1

Chile 2 - Serbia 0

Alemania 2 - Perú 0

Croacia 1 - Dinamarca 1

Bulgaria 0 - Bélgica 0

India 0 - Países Bajos 0

Corea del Sur vs. Argentina

Hungría 0 - Estados Unidos 0

Republica Checa 0 - Suecia 0

Francia 0 - Eslovaquia 0

Canadá 1 - Brasil 1

Ecuador 0 - Australia 0

España estará libre en la primera ronda e Italia jugará el Final 8.