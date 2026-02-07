Inicio Ovación Tenis Copa Davis
Copa Davis: Argentina busca el pase a la segunda ronda ante Corea del Sur

Thiago Tirante fue de menor a mayor para darle a Argentina el primer punto ante Corea del Sur por la primera ronda de la Copa Davis.

Por UNO
Tirante ganó el primer punto.

Thiago Tirante fue de menor a mayor para darle a Argentina el primer punto de la serie ante Corea del Sur por la primera ronda de la Copa Davis.

En su debut en la competencia el primer singlista argentino se impuso por 2-6, 7-5 y 7-6 (5) a Hyeon Chung en un partido de más de 3 horas.

Thiago Tirante debutó en la Copa Davis con un triunfo ajustado.

Tras perder el set inicial, Tirante remontó un quiebre para forzar el tercer parcial que fue muy parejo y se definió en el tie break.

En esa instancia decisiva, Chung salvó dos match points con su saque y finalmente Tirante lo definió con un winner para poner arriba a Argentina por 1 a 0.

Posteriormente, Marco Trungelliti, de 36 años, debutará en la Copa Davis enfrentando a Soonwoo Kwon, el tenista mejor rankeado del equipo local.

Para la segunda jornada que comenzará el domingo 8 de febrero a la 1 hora argentina (hay 12 horas de diferencia con Corea) quedará el dobles en el que Guido Andreozzi y Federico Gómez enfrentarán a Uisung Park y Jisung Nam y posteriormente Tirante jugará con Kwon y Trungelliti con Chung.

La serie se puede ver en vivo por TyC Sports y DSports.

Los cruces de la primera ronda de la Copa Davis 2026

En juego

  • Noruega 0 - Gran Bretaña 4
  • Japón 1 - Austria 1
  • Chile 2 - Serbia 0
  • Alemania 2 - Perú 0
  • Croacia 1 - Dinamarca 1
  • Bulgaria 0 - Bélgica 0
  • India 0 - Países Bajos 0
  • Corea del Sur vs. Argentina
  • Hungría 0 - Estados Unidos 0
  • Republica Checa 0 - Suecia 0
  • Francia 0 - Eslovaquia 0
  • Canadá 1 - Brasil 1
  • Ecuador 0 - Australia 0

España estará libre en la primera ronda e Italia jugará el Final 8.

