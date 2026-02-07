El pueblo fantasma de Chile con playas ideales para hacer buceo

El pueblo cuenta con un centro de buceo PADI único en la zona, que ofrece cursos, especialidades y salidas a puntos submarinos para todos los niveles, desde principiantes hasta avanzados. Las playas de Pichicuy son ideales para el buceo gracias a la presencia de corales de agua fría, jardines de esponjas, flora y fauna marina diversa que no se encuentra fácilmente en otras partes de Chile.

pueblo pichicuy 2 Las hermosas vistas que ofrece este pueblo de Chile.

Bajo el agua hay coloridos paisajes con peces, invertebrados y formaciones rocosas que crean un ecosistema rico, favorecido por la corriente de Humboldt. En el pueblo hay puntos de inmersión accesibles desde la caleta o en bote, incluyendo zonas con lobos marinos ocasionales y variedad de especies. Además de buceo, la playa grande atrae surfistas por sus olas constantes de tipo beach break con buenos tubos, mientras que la caleta pequeña es más apta para baño familiar.

Justamente la economía del pueblo se basa principalmente en la pesca artesanal y el turismo de aventura. Los pescadores ofrecen mariscos frescos, y hay opciones gastronómicas básicas en la caleta con platos como pescados fritos o empanadas de mariscos. Existen cabañas y alojamientos sencillos cerca de la playa, algunos asociados directamente al centro de buceo, lo que facilita paquetes que incluyen equipo y guías.