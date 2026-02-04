Dónde queda el pueblo de Argentina conocido como "el sótano de América" por ser el más bajo del hemisferio sur y el séptimo en todo el mundo

laguna del carbon Laguna del Carbón.

Su existencia es la pieza central del Gran Bajo de San Julián, una depresión endorreica de 2.900 kilómetros cuadrados que constituye la cuenca cerrada más profunda del hemisferio sur.

Ubicado a unos 50 kilómetros de Puerto San Julián, este pueblo se define por un clima de aridez extrema, vientos persistentes y una amplitud térmica rigurosa. El paisaje, moldeado por la erosión, presenta una sucesión de salares y lagunas estacionales en un terreno de bordes difusos que abarca casi 30 kilómetros de diámetro.

Más allá de su récord geográfico, la Laguna del Carbón es un santuario fósil. Investigaciones del CONICET han revelado la presencia de restos que datan de entre 5 y 23 millones de años. En esta zona, el tiempo parece haberse detenido: se han encontrado bosques petrificados con coníferas y helechos que demuestran la existencia de climas templados y húmedos en el pasado remoto de la Patagonia.

Asimismo, la presencia de corales y moluscos fosilizados confirma que este abismo terrestre estuvo, en épocas pasadas, cubierto por antiguos mares interiores.

gran bajo san julian Gran Bajo de San Julián.

A pesar de su declaración como Monumento Natural Provincial, el pueblo enfrenta serios retos. Su cercanía a la Ruta Nacional 3 ha impulsado un turismo incipiente de entusiastas de la geografía, pero la falta de infraestructura, señalización y vigilancia activa pone en riesgo su integridad. Por su parte, distintas organizaciones ambientales y académicas propusieron que el Gran Bajo de San Julián sea incorporado a sistemas formales de conservación.