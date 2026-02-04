Dónde queda el pueblo de Argentina conocido como "el sótano de América" por ser el más bajo del hemisferio sur y el séptimo en todo el mundo
Se trata de una depresión geográfica ubicada a 105 metros bajo el nivel del mar. Es uno de los tesoros ocultos de Argentina
El pueblo de Argentina que se encuentra a 105 metros bajo el nivel del mar
En la Patagonia no solo encontramos al segundo árbol más viejo del mundo, sino también al pueblo más profundo del continente. Se trata de la Laguna del Carbón, un sitio que pertenece al departamento de Magallanes, en la provincia de Santa Cruz.
En las profundidades del sur argentino se encuentra este escenario natural que desafía las proporciones del continente. Este cuerpo de agua salobre (tiene más salinidad que el agua dulce), ubicado a 105 metros bajo el nivel del mar, ostenta el récord de ser el punto más bajo de toda América y el séptimo a nivel mundial.
Su existencia es la pieza central del Gran Bajo de San Julián, una depresión endorreica de 2.900 kilómetros cuadrados que constituye la cuenca cerrada más profunda del hemisferio sur.
Ubicado a unos 50 kilómetros de Puerto San Julián, este pueblo se define por un clima de aridez extrema, vientos persistentes y una amplitud térmica rigurosa. El paisaje, moldeado por la erosión, presenta una sucesión de salares y lagunas estacionales en un terreno de bordes difusos que abarca casi 30 kilómetros de diámetro.
Más allá de su récord geográfico, la Laguna del Carbón es un santuario fósil. Investigaciones del CONICET han revelado la presencia de restos que datan de entre 5 y 23 millones de años. En esta zona, el tiempo parece haberse detenido: se han encontrado bosques petrificados con coníferas y helechos que demuestran la existencia de climas templados y húmedos en el pasado remoto de la Patagonia.
Asimismo, la presencia de corales y moluscos fosilizados confirma que este abismo terrestre estuvo, en épocas pasadas, cubierto por antiguos mares interiores.
A pesar de su declaración como Monumento Natural Provincial, el pueblo enfrenta serios retos. Su cercanía a la Ruta Nacional 3 ha impulsado un turismo incipiente de entusiastas de la geografía, pero la falta de infraestructura, señalización y vigilancia activa pone en riesgo su integridad. Por su parte, distintas organizaciones ambientales y académicas propusieron que el Gran Bajo de San Julián sea incorporado a sistemas formales de conservación.