La Cámara Federal de Mendoza rechazó una apelación de Medifé que debe devolver dinero a una clienta

Autorizan a prepagas aumentos.jpg La empresa de medicina prepaga deberá retrotraer el monto de las cuotas cobradas a diciembre de 2023 y devolver lo cobrado en exceso

Además, el fallo impuso las costas de la apelación tanto a Medifé como al Estado, con los honorarios de los abogados intervinientes. Y si bien, como en otras causas, resta aún la vía última que es la Suprema Corte, el fallo sienta jurisprudencia acerca de otras decisiones similares de empresas de medicina prepaga respecto al incremento de sus planes.

Por qué el fallo obliga al reintegro a Medifé

Todo se inició con la acción de amparo presentado por Pérez a través de su abogado Manuel Linares contra Medifé y el Estado nacional. En la medida cautelar, Linares solicitó 3 cuestiones: la primera y principal, dejar si efecto los aumentos aplicados por la empresa en las cuotas debitadas a la demandante entre enero y abril del 2024.

Como consecuencia, el planteo avanzó en el pedido de restitución o reintegro de los montos cobrados a Pérez durante ese cuatrimestre. Pero hay un tercer punto, y no menor, en el que se involucra al Estado nacional a través de la Superintendencia de Servicios de Salud: la inconstitucionalidad del DNU 70/2023 de desregulación de la economía.

Al incluir la medicina privada, ese aspecto permitió la aplicación de sucesivos incrementos en las cuotas, que para la parte demandante excedió a la inflación y la cuota fijada para el mes de diciembre de 2023.

De esa manera, con la sentencia de la Cámara Federal de Mendoza Medifé debe devolverle a Pérez "las sumas debitadas correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2024, en lo que exceden a la cuota de diciembre de 2023".

Cómo se determinan las cuotas vencidas

Al mismo tiempo, el fallo de la Cámara ordena a la Superintendencia de Servicios de Salud "que determine el valor de las cuotas vencidas con los porcentajes de aumento correspondientes al plan contratado a partir del mes de enero de 2024".

Claro que esto será, según la sentencia, "una vez reasumidas las funciones que le corresponden como Autoridad de Aplicación según la Ley 26.682". Originalmente, el amparo de la demandante planteaba que "en 3 meses, la cuota se incrementó 78,5% tomando una base totalmente confiscatoria y errónea".

Por lo pronto, ya se notificó a la empresa de medicina prepaga cómo será la modalidad del reintegro a Pérez, con una actualización por interés.

"El cobro del ajuste, o de la diferencia resultante entre lo que pagó en virtud de la precautoria y lo que debe pagar con el reajuste que aquí se ordena, deberá ser exigido en 6 cuotas iguales y consecutivas, o en más si lo conviene con el afiliado, con más un interés a la Tasa Pasiva Promedio que publica el Banco Central", dispuso la Cámara al ratificar el amparo.