Confirmado el precio del dólar este jueves 5 de febrero en cada banco

Los bancos más importantes de Argentina confirmaron cuál será el precio del dólar este jueves 5 de febrero cuando abran los bancos y se habiliten las operaciones cambiarias.
La confirmación del precio del dólar en cada entidad fue comunicada por cada una de estas al Banco Central de la República Argentina (BCRA), quien a su vez se encargó de dar a conocer las cotizaciones.
En esta semana, el dólar ha cotizado medianamente estable, lo que se ha notado en el precio que tendrá la moneda norteamericana este jueves 5 de febrero.
Paralelamente, las cuevas también dieron a conocer el precio que tendrá el dólar blue, el que se ubicará muy cerca del valor del dólar oficial.
Precio del dólar el jueves 5 de febrero en cada banco
Según lo confirmado por cada uno de los bancos al Banco Central de la República Argentina (BCRA), el precio del dólar este jueves 5 de febrero será de alrededor de $1.472.
Estos son los precios del dólar en cada banco:
- Banco Galicia: $1.465
- Banco Nación: $1.465
- Banco ICBC: $1.485
- Banco BBVA: $1.470
- Banco Supervielle: $1.471
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.465
- Banco Patagonia: $1475
- Banco Hipotecario: $1.470
- Banco Santander: $1.465
- Brubank: $1.463
- Banco Credicoop: $1.465
- Banco Macro: $1.475
- Banco Piano: $1.465
- Banco de Comercio: $1.465
Cuál será el precio del dólar blue este jueves 5 de febrero
Las cuevas confirmaron que el precio del dólar blue se ubicará por debajo del dólar oficial, aunque muy cerca, rompiendo una tendencia que había dominado parte de diciembre y todo enero en donde la moneda norteamericana llegó a valer más de $1.500 en el mercado informal.
Por esta misma razón, es que desde las cuevas confirmaron que el precio del dólar blue el jueves 5 de febrero arrancará a un precio de $1.455.