Confirmado el precio del dólar este jueves 5 de febrero en cada banco

Los bancos más importantes confirmaron cuál será el precio del dólar este jueves 5 de febrero cuando los bancos habiliten las operaciones cambiarias

Daniel Calivares
Los bancos más importantes de Argentina confirmaron cuál será el precio del dólar este jueves 5 de febrero cuando abran los bancos y se habiliten las operaciones cambiarias.

La confirmación del precio del dólar en cada entidad fue comunicada por cada una de estas al Banco Central de la República Argentina (BCRA), quien a su vez se encargó de dar a conocer las cotizaciones.

En esta semana, el dólar ha cotizado medianamente estable, lo que se ha notado en el precio que tendrá la moneda norteamericana este jueves 5 de febrero.

Paralelamente, las cuevas también dieron a conocer el precio que tendrá el dólar blue, el que se ubicará muy cerca del valor del dólar oficial.

Precio del dólar el jueves 5 de febrero en cada banco

Según lo confirmado por cada uno de los bancos al Banco Central de la República Argentina (BCRA), el precio del dólar este jueves 5 de febrero será de alrededor de $1.472.

Estos son los precios del dólar en cada banco:

  • Banco Galicia: $1.465
  • Banco Nación: $1.465
  • Banco ICBC: $1.485
  • Banco BBVA: $1.470
  • Banco Supervielle: $1.471
  • Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.465
  • Banco Patagonia: $1475
  • Banco Hipotecario: $1.470
  • Banco Santander: $1.465
  • Brubank: $1.463
  • Banco Credicoop: $1.465
  • Banco Macro: $1.475
  • Banco Piano: $1.465
  • Banco de Comercio: $1.465
Cuál será el precio del dólar blue este jueves 5 de febrero

Las cuevas confirmaron que el precio del dólar blue se ubicará por debajo del dólar oficial, aunque muy cerca, rompiendo una tendencia que había dominado parte de diciembre y todo enero en donde la moneda norteamericana llegó a valer más de $1.500 en el mercado informal.

Por esta misma razón, es que desde las cuevas confirmaron que el precio del dólar blue el jueves 5 de febrero arrancará a un precio de $1.455.

