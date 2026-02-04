Confirmado el precio del dólar este jueves 5 de febrero en cada banco

Paralelamente, las cuevas también dieron a conocer el precio que tendrá el dólar blue, el que se ubicará muy cerca del valor del dólar oficial.

DOLAR, PRECIO DEL DOLAR (2)

Precio del dólar el jueves 5 de febrero en cada banco

Según lo confirmado por cada uno de los bancos al Banco Central de la República Argentina (BCRA), el precio del dólar este jueves 5 de febrero será de alrededor de $1.472.

Estos son los precios del dólar en cada banco:

Banco Galicia: $1.465

Banco Nación: $1.465

Banco ICBC: $1.485

Banco BBVA: $1.470

Banco Supervielle: $1.471

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.465

Banco Patagonia: $1475

Banco Hipotecario: $1.470

Banco Santander: $1.465

Brubank: $1.463

Banco Credicoop: $1.465

Banco Macro: $1.475

Banco Piano: $1.465

Banco de Comercio: $1.465

dolar precio

Cuál será el precio del dólar blue este jueves 5 de febrero

Las cuevas confirmaron que el precio del dólar blue se ubicará por debajo del dólar oficial, aunque muy cerca, rompiendo una tendencia que había dominado parte de diciembre y todo enero en donde la moneda norteamericana llegó a valer más de $1.500 en el mercado informal.

Por esta misma razón, es que desde las cuevas confirmaron que el precio del dólar blue el jueves 5 de febrero arrancará a un precio de $1.455.