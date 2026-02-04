Liberaron en Venezuela a otro argentino detenido y crece la expectativa por Nahuel Gallo

La detención de Baldo no había sido ampliamente difundida hasta enero de este año, cuando su nombre surgió en un reporte sobre presos políticos con nacionalidad extranjera, junto con otros casos de ciudadanos argentinos detenidos en el país caribeño.

Liberación en medio de un contexto de amnistía y excarcelaciones

La liberación de Baldo se confirmó en las últimas horas por distintas fuentes y organizaciones, y se produce tras la excarcelación de Gustavo Gabriel Rivara, otro argentino que también estuvo detenido en Venezuela. El Gobierno argentino, a través del ministerio de Relaciones Exteriores, había seguido de cerca ambos casos y exigido la liberación de todos los ciudadanos argentinos detenidos en condiciones que consideran arbitrarias.

Este proceso se da en paralelo a un anuncio de amnistía general en Venezuela, promovido por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que busca liberar a presos políticos y puede haber acelerado las decisiones de excarcelación. Aunque la amnistía aún debe ser debatida y aprobada formalmente, organizaciones de derechos humanos han registrado ya varias liberaciones de detenidos políticos desde finales de enero de 2026.

Aun así, la liberación de Baldo no implica automáticamente el retiro de los cargos que enfrentaba, y su situación legal podría seguir siendo objeto de procesos judiciales o requerimientos diplomáticos.

El centro penitenciario en el que estuvo Baldo.

La situación de Gallo y Giuliani, los otros argentinos detenidos en Venezuela

A pesar de este avance, otros ciudadanos argentinos permanecen detenidos en Venezuela bajo acusaciones similares y crece la expectativa. Entre ellos se encuentran:

, un suboficial de la Gendarmería Nacional que fue arrestado en diciembre de 2024 bajo acusaciones de actividades ilícitas, aunque su defensa sostiene que su detención fue arbitraria. Germán Giuliani, abogado detenido en mayo de 2025, cuya familia ha denunciado violaciones de derechos y falta de comunicación.

La Cancillería argentina ha expresado públicamente su preocupación por estos casos y continúa solicitando el regreso seguro de todos los ciudadanos detenidos en Venezuela, denunciando detenciones sin debida notificación y procesos judiciales sin transparencia.